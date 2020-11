Dia de Todos os Santos

Fez ontem oito anos que saía do Hospital dos Marmeleiros recuperada de uma pneumonia, ao fim de quase uma semana de internamento. O meu filho tinha apenas um ano e o sofrimento da ausência e de não o poder ver parecia ser mais forte que a dor no peito provocada pela doença. No início, quando soube que tinha a doença, pensei seriamente que podia morrer e desesperei. Todos os anos são milhares as pessoas que morrem de pneumonia, crianças, jovens e idosos. Sabia que se não reagisse à medicação seria mais um número para a estatística da mortalidade em Portugal.

Parece que os negacionistas se socorrem de “estatísticas” para dizerem que o Coronavírus não é tão grave assim, porque a taxa de mortalidade é mais baixa que algumas doenças como a pneumonia e até a gripe. Ainda que estas estatísticas fossem inequivocamente bem analisadas, para a sua família e amigos, quem morre ou sofre sequelas da Covid não são mais um número. São os entes queridos que vão deixar este mundo e que farão falta a todos os que amam ou que cá ficam e sofrem. Não, não são números, são pessoas.

Mas o que todos têm de perceber é que a COVID 19 não é como a gripe, pneumonia ou outras doenças, porque o grau e rapidez de contágio é consideravelmente maior, deixando todos vulneráveis a complicações e internamentos em massa, para a qual nenhum sistema de saúde no mundo está preparado. Alguém se lembra de termos internamentos dedicados a uma doença e Unidades de Cuidados Intensivos perto da rotura? Também, é um vírus desconhecido e sobre o qual não sabemos ainda qual o impacto que terá a curto, médio e longo prazo, sobre quem padece da doença, seja de forma ligeira ou grave.

Muitos dos infetados não terão sintomas, ou se os tiverem serão apenas ligeiros, mas se a sua atitude não for responsável e cívica poderão ser os causadores das mortes ou mazelas para a vida de tantos outros.

Infelizmente as notícias dos dois últimos dias não são animadoras para a Madeira e poderemos estar no início da efetiva primeira vaga na nossa Região. No meio do infortúnio temos sorte porque aprendemos muito com todos os outros países e regiões. Sabemos que a responsabilidade individual de cada cidadão, adotando as normas adequadas de prevenção, farão toda a diferença para travar este vírus.

Mais do que nunca seremos postos à prova e se tudo complicar, de uma coisa tenho a certeza, a culpa será nossa, dos cidadãos. Neste caso, não será porventura do governo, dos políticos, ou de qualquer outra instituição. A culpa será nossa. Todos estamos informados, todos sabemos o que se passa no mundo, todos sabemos o que temos de fazer e somos nós que podemos fazer a diferença.

Desinfetem e lavem as mãos com regularidade. Os profissionais dos estabelecimentos adotem as mediadas corretas de limpeza. O distanciamento social (cerca de 2m) não é só aplicado quando estamos ao pé de alguém parados, mas também quando nos cruzamos com os outros na rua, nas esplanadas, nos estabelecimentos. É por este motivo que o uso da máscara é tão importante em todos os contextos. Usem a máscara sempre que saírem de casa. Também, em ambiente escolar é imperioso que sejam seguidos todos os protocolos diariamente. Infelizmente ainda existem maus exemplos, por isso é obrigatório que todos os professores e auxiliares nas escolas e creches usem a máscara corretamente sempre. Sejam um exemplo de boas práticas para os alunos. Estejam atentos e não hesitem em corrigir alunos e colegas de profissão, sempre que a utilização da máscara não seja a correta. Ainda, a lotação dos transportes públicos e escolares com normas rígidas que permitam o distanciamento é imperioso nesta fase.

Que o dia de Todos os Santos e de celebração de todos os que já partiram, sirva de reflexão. Que se lembrem dos que já partiram. Que reconheçam, com certeza, que não querem ver outros entes queridos a partir repentinamente por causa desta doença. Que estes tempos difíceis sirvam para que os Madeirenses e Porto Santenses, mais do que nunca, se unam e façam o que está certo para evitar a propagação deste vírus. Não há lei que obrigue ninguém, porque as leis são sempre quebradas, mas a adoção destas medidas tem de ser imperativo no comportamento de cada um. Com o nosso comportamento responsável, todos podemos ser heróis e salvar vidas.