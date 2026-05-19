Semana das Artes do Liceu entrega 18 prémios a alunos

A Semana das Artes, da Escola Secundária Jaime Moniz, que decorreu entre os dias 11 e 15 de Maio, culminou com a cerimónia de entrega dos prémios atribuídos nos vários concursos promovidos durante a semana. Ao todo, foram distinguidos 18 participantes nas áreas de ilustração, diário gráfico, pintura, fotografia, vídeo e arte digital, reconhecendo o empenho e a qualidade dos trabalhos apresentados.

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A abertura oficial decorreu no dia 11 de Maio, com a inauguração da exposição e do concurso de ilustração, contando com a presença da secretária da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Semana das Artes enche Liceu de criatividade e cor A Escola Secundária Jaime Moniz viu os seus corredores ganharem mais cor com a Semana das Artes e uma exposição diversificada protagonizada pelos alunos. Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, esteve presente no arranque destas celebrações.

"Ao longo da semana, o programa incluiu diversas atividades formativas e culturais. Na terça-feira, a artista plástica Alexandrina Canha orientou o Workshop de Artes Têxteis Tradicionais, proporcionando aos participantes um contacto direto com técnicas e saberes ligados ao património artístico regional. Na quarta-feira, teve lugar a conferência da artista plástica Merícia Dantas, antiga aluna da escola, que partilhou o seu percurso artístico e a sua experiência profissional, inspirando alunos e professores", indica nota à imprensa.

"A Semana das Artes voltou, assim, a afirmar-se como um momento de celebração da criatividade e da expressão artística, valorizando o trabalho desenvolvido pelos alunos e docentes. Esta iniciativa enobrece o grupo disciplinar responsável pela sua organização e constitui motivo de orgulho para toda a comunidade educativa da Escola Secundária Jaime Moniz", termina.