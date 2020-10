Hoje é notícia o dérbi madeirense e Conselho de Ministros extraordinário

O Conselho de Ministros reúne-se hoje, a partir das 10 horas, em Lisboa, para decretar "acções imediatas" que permitam controlar a propagação do coronavírus da covid-19, na sequência do aumento constante de casos em Portugal.

Na sexta-feira, Portugal ultrapassou todos os máximos desde o início da pandemia, com o registo de 40 mortos e 4.656 novas infeções em 24 horas, e de 1.927 doentes internados, 275 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Desde Março, Portugal contabiliza pelo menos 2.468 mortos associados à covid-19 em 137.272 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A reunião do Conselho de Ministros realiza-se um dia depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter recebido os partidos com assento parlamentar e de o Governo ter ouvido especialistas da saúde e parceiros sociais.

Em cima da mesa para discussão no Palácio da Ajuda estarão várias possibilidades, entre as quais o recolhimento obrigatório e o alargamento das restrições impostas em Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada a mais municípios, segundo adiantou, na sexta-feira, o ministro da Economia, Siza Vieira, que recusou um confinamento geral.

Devido à pandemia, Portugal esteve em estado de emergência entre 19 de Março e 02 de Maio, encontrando-se actualmente em situação de calamidade.

Para tentar travar a propagação do coronavírus, o Governo decretou restrições à circulação entre as 00 horas de sexta-feira e as 06 horas da próxima terça-feira.

Este período inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, 01 de Novembro, e o Dia de Finados, no dia seguinte, altura em que muitos portugueses visitam os cemitérios.

Nos Açores, o Conselho Regional do PSD reúne-se por videoconferência para analisar a situação política no arquipélago, depois de um bloco de direita ter recolhido mais votos do que a esquerda nas eleições de domingo, pondo fim à maioria absoluta que o PS tinha desde 2000.

Diversas fontes contactadas pela Lusa reconhecem a existência de conversações entre o PSD e outros partidos com vista a uma eventual viabilização de um executivo de direita.

O Conselho Regional é o órgão no PSD/Açores responsável pelo desenvolvimento da linha política do partido definida em Congresso Regional, bem como pela fiscalização política das atividades dos órgãos regionais e de ilha do partido.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

As longas-metragens portuguesas, 'O Último Banho', de David Bonneville, e "Ordem Moral", de Mário Barroso, vão ser exibidas na 33.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Tóquio, que começa hoje, com sessões presenciais, apesar da pandemia.

'O Último Banho' é a primeira longa-metragem de David Bonneville e fará a estreia mundial em Tóquio. O filme aborda o nascimento de um bebé, numa zona pouco povoada e envelhecida no interior do país. 'Ordem Moral', já estreado em França e nos cinemas portugueses, é uma adaptação da história verídica da abastada herdeira do Diário de Notícias, que, em 1918, abandonou a família para viver com o motorista.

Este ano, em contexto de pandemia, o festival de cinema de Tóquio prescindiu das secções competitivas, dos convidados, e terá apenas um prémio, atribuído por votação do público.

O espectáculo 'Mythos', no Teatro Estúdio António Assunção, abre hoje o programa da 24.ª Mostra de Teatro de Almada, que inclui 22 peças, 17 dos quais estreias.

Produzida pelo Teatro Extremo, 'Mythos' é uma criação original com direcção artística de Joseph Collard, 'clown' belga que fez parte da criação 'Ovo', do Cirque du Soleil.

'Não se ganha, não se paga', pelo Teatro Ubu/Arte 33, 'O miúdo da bica', pela TKM -- Universidade Sénior D. Sancho I de Almada, 'Und -- Abertura de processo', pela associação cultural Artes e Engenhos, e 'Saídos da casca', pelo grupo Teatro da Gandaia, contam-se entre as estreias da mostra.

A iniciativa fecha no último domingo de Novembro.

DESPORTO

Na I Liga portuguesa de futebol, o Funchal é palco do dérbi madeirense entre Marítimo e Nacional, enquanto o Moreirense vai visitar o Rio Ave sem o seu treinador, Ricardo Soares, por estar infectado com o coronavírus da covid-19.

Os 'cónegos', com apenas uma derrota na I Liga, podem ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, caso vençam um Rio Ave que somou na última ronda a primeira vitória e está na oitava posição, a dois pontos dos minhotos, que são quintos.

No Funchal, Marítimo e Nacional entram em campo com os mesmos seis pontos do Rio Ave e tentam regressar aos triunfos, sendo que os 'verde rubros' vêm de duas derrotas seguidas, enquanto os 'alvinegros' não vencem há três encontros.

O Nacional não venceu no recinto do rival madeirense nos últimos seis encontros, somando três empates e três derrotas.

No outro encontro do dia, o lanterna-vermelha Farense procura o primeiro triunfo na prova na visita ao Belenenses SAD, que apenas venceu na primeira ronda.

A jornada arrancou na sexta-feira, com o campeão FC Porto a perder no terreno do Paços de Ferreira por 3-2.

Na sexta-feira, o campeão FC Porto somou a segunda derrota na prova na visita ao Paços de Ferreira, ao perder por 3-2, e pode ver os seus principais rivais distanciarem-se, com o Sporting, que partiu para a ronda na segunda posição, a receber no domingo o Tondela e o líder Benfica a visitar, na segunda-feira, o Boavista, 17.º e penúltimo classificado.

ECONOMIA

As empresas têm até hoje para apresentarem o pedido de apoio à retoma progressiva para o mês de Setembro, podendo efetuar também o de outubro, sendo que este pode já ser feito ao abrigo das novas regras deste regime.

A Segurança Social abriu um novo prazo, entre 29 e 31 de Outubro, para as entidades empregadoras entregarem o pedido, e esclareceu que a partir de agora, é possível apresentar o "pedido de apoio para o próprio mês e para o mês anterior".

Também será possível requerer o pedido de apoio para os novos intervalos de variação de quebra de faturação, segundo a Segurança Social.

As empresas que já tenham entregado o pedido relativo ao mês de Outubro e pretendam "alterar a variação da quebra de faturação" podem fazê-lo tendo, para o efeito, de anular o pedido já introduzido e formular um novo.

Os apoios relativos ao mês de Outubro poderão ainda ser formulados quando em Novembro abrir o prazo para a entrega dos pedidos, segundo esclareceu à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

INTERNACIONAL

A Geórgia realiza eleições legislativas marcadas pela união inédita da oposição em torno do ex-presidente no exílio Mikheil Saakashvili contra o partido no poder, Sonho Georgiano, liderado pelo antigo primeiro-ministro Bidzina Ivanichvili.

No poder desde 2012, o partido Sonho Georgiano, de Ivanichvili, tem vindo a ser contestado nas ruas e a popularidade tem diminuído.

Saakashvili, candidato pelo Movimento Nacional Unido (MNU), foi obrigado a abandonar o país após deixar a Presidência em 2013, ameaçado de ser processado por abuso de poder.

Atualmente, vive na Ucrânia, onde é conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, mas o MNU já prometeu que será nomeado primeiro-ministro em caso de vitória da oposição.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Cerca de 7,5 milhões de costa-marfinenses vão às urnas numa eleição marcada por receios de violência e ameaças de boicote da oposição, que contesta a recandidatura a um terceiro mandato do Presidente cessante.

No país vivem cerca de 300 portugueses, que aguardam "tranquilos", mas "vigilantes" o decorrer da votação de hoje, que deverá dar a vitória logo na primeira volta ao atual chefe de Estado, Alassane Ouattara.

A partir da embaixada de Portugal em Dacar, no Senegal - que tem a jurisdição da Costa do Marfim -, o Governo português está a acompanhar o evoluir da situação de segurança, recomendando aos portugueses que mantenham a calma, cumpram as orientações das autoridades locais e evitem ajuntamentos populares, além de se manterem em contacto com a missão diplomática.

Desde agosto, altura em que Ouattara anunciou a sua recandidatura, vários incidentes e confrontos causaram cerca de 30 mortes, reforçando os receios de uma escalada de violência étnica, 10 anos após a crise pós-eleitoral de 2010 de que resultaram 3 mil mortos.