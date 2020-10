Portugal com mais 39 mortos

Portugal registou hoje 39 mortos e mais 4.007 casos de novas infecções pelo novo coronavírus, tendo alcançado um novo recorde de 286 doentes internados nos cuidados intensivos por covid-19, segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado, Portugal contabiliza 141.279 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, mais 4.007 do que na véspera, e 2.507 óbitos, mais 39.

Continuam activos 58.492 casos, mais 1.137, e 2.831 pessoas recuperaram da doença em relação a sexta-feira.

Descarregue aqui o Boletim Epidemiológico da DGS referente ao dia 31 de Outubro de 2020:

No caso dos internamentos, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir desde há mais de uma semana, sendo agora de 1.972 pessoas, mais 45 do que na sexta-feira, das quais 286 (mais 11) estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Das 39 mortes registadas, 23 ocorreram na região Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância um total de 64.514 pessoas, menos 791 pessoas nas últimas 24 horas.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infecções diárias, hoje com mais 1.900 casos, para um total de 63.327, e 1.111 mortos desde Março, 23 dos quais desde a actualização dos dados na sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.406 novos casos de infecção, contabilizando a região um total acumulado de 59.343 casos e 992 mortes, das quais 12 nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 552 novos casos, contabilizando 12.287, e 314 mortos, mais dois do que na véspera.

Ao Alentejo, o relatório atribui mais 61 novos casos de infeção, totalizando 2.734, e um novo óbito, para um total de 47.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 80 casos de infecção, somando 2.779 casos, e um novo óbito, que eleva para 28 o total de mortes relacionadas à covid-19 desde Março.

Na Região Autónoma dos Açores foram notificados mais três casos nas últimas 24 horas, somando 369 infecções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou cinco novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 440 infecções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infecções.

No total, o novo coronavírus já afectou em Portugal pelo menos 64.111 homens e 77.168 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.287 eram homens e 1.220 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

Portugal tinha ultrapassado na sexta-feira todos os recordes desde o início da pandemia covid-19 com o registo de 40 mortos, 4.656 infectados e 1.927 doentes internados, 275 dos quais em cuidados intensivos, segundo a DGS.

O país tinha ultrapassado a barreira das 1.000 infecções diárias em 08 de Outubro, atingindo 1.278 casos, um valor apenas registado a 10 de Abril quando foram notificados 1.516 novos casos.

Desde 08 de Outubro os números foram sempre em crescendo, ultrapassando pela primeira vez as duas mil infecções a 14 de Outubro (2.072 casos), as três mil em 22 de Outubro (3.270) e as 4 mil na quinta-feira, dia 29 de Outubro.

No que respeita aos internamentos, no início da pandemia Portugal registou um máximo em Abril com 1.302 pessoas internadas, valor superado em 22 de Outubro, com a existência de 1.365 casos de internamento tendo hoje chegado aos 1.927.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,6 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de Dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.