Jovem Tomás Lacerda enfrenta ondas do Jardim do Mar ao lado dos 'grandes' do surf mundial

Com apenas 18 anos, Tomás Lacerda juntou-se pela primeira vez, esta quinta-feira, 29 de Outubro, a surfistas de elite mundial - como o bi-campeão mundial de ondas grandes, Grant Baker - no Jardim do Mar.

O jovem atleta do Clube Naval do Funchal fez história, ao arriscar entrar no mar com ondas de 8 metros.

"Parece simples mas não é", diz o treinador e coordenador da modalidade de Surf do Clube Naval do Funchal, André Rodrigues.

"É um motivo de enorme orgulho, pois pode parecer apenas um acto simples de deslizar sobre uma vaga mas o percurso que é necessário fazer para chegar a este ponto é muito longo até atingirmos todas as capacidades físicas, técnicas e mentais para enfrentar este tipo de desafio".

Recorde-se que Tomás Lacerda está desde o início do projecto da Naval Surf School, sendo o terceiro inscrito desde há dez anos.