Vai faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água, haverá interrupção do abastecimento de água potável, durante a próxima semana em algumas zonas do concelho de Câmara de Lobos

Esta segunda-feira, 2 de Novembro, a água vai faltar na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nas zonas da Ribeira da Caixa, Ribeira Fernanda, Pico e Salões, Igreja e Quinta do Leme, entre as 9h e as 13h.

Na quarta-feira, 4 de Novembro, entre as 9h e as 13 horas, o abastecimento de água será afectado na Ribeira da Alforra, Heras, Preces, Fonte da Rocha e Serrado da Adega.

O sítio do Rancho será afectado na quinta-feira, dia 5, entre as 9h e as 13 horas.

O Rancho continuará afectado na sexta-feira, dia 6, entre as 9h e as 13 horas, assim como o sítio da Caldeira, em Câmara de Lobos.