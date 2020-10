'MariscoMac' finalizou no Porto Santo com propostas de empresários locais

Terminou a iniciativa 'MariscoMac', que decorreu entre ontem e hoje (dias 29 e 30 de Outubro), no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Ontem, dia 29, este certame começou com uma exposição de vários painéis que ilustravam diferentes exemplares de marisco da macaronésia, como o polvo ou o caranguejo, e onde vários peritos explicaram muito da sua experiência relativamente a estes assuntos do mar.

Já hoje, dia 30, realizou-se o 'Seminário MariscoMac (Desenvolvimento de condições técnico-científicas, formação, transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração e comercialização sustentável de mariscos na Macaronésia), com o objectivo de promover oportunidades de negócio associando a Pesca ao Turismo.

“Foram apresentados os trabalhos da Região Autónoma da Madeira no que toca às espécies como a lapa, a gamba da Madeira ou mesmo o caramujo”, referiu o secretário regional do Mar e Pescas sobre o seminário.

“Tivemos a oportunidade de ouvir o trabalho que está a ser realizado pelos colegas de Canárias, infelizmente os de Cabo Verde não puderam estar presentes”, acrescentou Teófilo Cunha.

Destacou igualmente a importância de “ouvir a comunidade mais profissional que trabalha na área do mar, como na área do mergulho, marítimo-turísticas e a presidente de uma das associações comerciais (Rafaela Melim)".

O governante na área do mar assegurou ainda que o “Governo Regional estará sempre disponível para responder àquilo que são as problemáticas que existem", em termos legislativos, por exemplo quando se criam reservas.

"As leis têm de ser dinâmicas e adaptar-se, ao longo do tempo, ao que se passa no terreno, nomeadamente no mar", rematou.

Sobre o 'MariscoMac'

O projecto MARISCOMAC tem por finalidade desenvolver condições técnico-científicas, formação, transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração e comercialização sustentável de mariscos na Macaronésia. É um projecto aprovado no Eixo 2 do Programa Melhorar a Competitividade das PME's, visando a capacidade das PME para crescerem nos mercados regionais, nacionais e internacionais, e para se envolverem em processos de inovação.

O objectivo principal do projeto é desenvolver condições técnicas e bases científicas para a exploração sustentável de mariscos e peixes (recursos pesqueiros) nas águas, quer costeiras quer profundas, da Madeira, Canárias e Cabo Verde, bem como promover a sua comercialização.

Os objectivos específicos centram-se na valorização da pesca tradicional, no desenvolvimento de novas pescarias, inovação e mais-valia dos produtos para reforçar as interacções na fileira das pescas, fomento de novos modelos de negócio associados aos produtos valorizados e inovadores para aumentar a competitividade do tecido socioeconómico das pescas, restauração e turismo.

O projecto 'MariscoMac', com um orçamento total de 465.603,65 euros, integra o programa INTERREG MAC (2014-2020) em que o beneficiário principal é a Madeira, no caso a Secretaria Regional de Mar e Pescas/Direção Regional do Mar, e envolve ainda Canárias (Universidade de Las Palmas de Gran Canária) e vários parceiros de Cabo Verde, entre os quais o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, a Universidade de Cabo Verde, a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e o Instituto de Apoio e Promoção Empresarial.