MariscoMac em estudo no Porto Santo esta quinta e sexta

O projecto 'MariscoMac' está no Porto Santo esta quinta e sexta-feira, no Centro de Congressos do Porto Santo.

Mafalda Freitas, directora regional do Mar explicou ao DIÁRIO que 'MariscoMac' é um sinónimo de mariscos da Macaronésia, um projecto que ainda está a decorrer e vai até junho de 2021”.

Este projecto “é o único INTERREG com (Madeira, Açores e Canárias), mas que é coordenado pela Madeira” disse.

A directora regional disse que o projecto “é coordenado Governo regional, através da secretaria regional do mar e pescas e também pela direção regional do mar”.

Mafalda Freitas salientou que este projecto tem por “objetivo estudar os mariscos, destes três arquipélagos, temos também a colaboração de Cabo Verde”.

No caso da ilha da Madeira a responsável adiantou que “o projecto passa estudar mais a as lapas, os caramujos, a sua genética, tamanho miminho para a capturam, mas também, existem outros mariscos menos conhecidos, como é o caso da gamba da Madeira e do caranguejo de profundidade”.

Conforme o secretário regional do Mar e Pescas já havia anunciado “estes mariscos serão alvo de uma portaria para que os pescadores possam ter mais um recurso e contribuir mais para a economia azul, principalmente este ano da pandemia é sempre bom haver estas boas novidades, haver principalmente mais recursos e gerar um pouco mais valor relacionado com o mar”.

Serão dois dias de actividades, que arrancam esta hoje no Centro de Cultural e de Congressos do Porto Santo, com uma exposição. Amanhã haverá um seminário sobre esta temática.

O secretário regional do mar e pescas, Teófilo Cunha e outras entidades regionais e locais estarão presentes.