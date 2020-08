AICT Porto Santo com sede no Parque de Campismo

Já está encontrada a sede da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICT). Depois de alguma procura, os empresários da Ilha Dourada celebraram ontem, 13 de Agosto, um contrato de arrendamento com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS) para as instalações que ficarão situadas no parque de Campismo.

“Hoje (quinta-feira), é um dia histórico para a associação e para todos os empresários do Porto Santo”, escreveu a AICT na sua página de Facebook, referindo que a sede estará “disponível para todos os empresários e porá em prática diversas actividades de apoio e de formação profissional”.