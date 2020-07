IASAÚDE confirma três novos casos de covid-19 na Madeira

A Madeira conta com três novos casos de infecção por covid-19, nesta sexta-feira, 24 de Julho, totalizando 105 casos positivos, 10 dos quais activos.

Tratam-se de três residentes no concelho de Machico, que eram contactos próximos de um casos positivo registado recentemente.

Os números avançados pela Direcção-Geral da Saúde foram confirmados à instantes pelas autoridades regionais de saúde.

Dos 10 casos activos registados na Região, 7 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de Covid-19 do Aeroporto da Madeira e três são, então, os novos casos de transmissão local.

Oito destes casos permanecem em isolamento em unidade hoteleira dedicada e dois em isolamento no seu domicílio.

A Região contabiliza presentemente 95 casos recuperados.

De referir que até à data, 11.303 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, agora com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover'. Destas, 4.767 estão em vigilância activa.

Já os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 9.985, mais 56 chamadas nas últimas 24 horas.

O total de atendimentos pela linha de acompanhamento psicológico do IASAÚDE (291 212 399) é agora de 1.742, com 158 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto.

Testes obrigatórios para quem faz viagem de ida e volta no mesmo dia

Na conferência semanal do IASAÚDE, o secretário Regional da Saúde e Protecção Civil anunciou uma alteração ao processo de controlo que tem sido realizado à chegada do Aeroporto da Madeira. A partir de agora todos os passageiros realizam testes, independentemente de regressarem no mesmo dia, isto é, de terem sido testados há menos de 72 horas, explicou Pedro Ramos.

De acordo com o boletim epidemiológico do IASAÚDE, relativamente a outros testes para despiste de covid-19 realizados, assinala-se:

No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na RAM, que foram processadas 3.8136 amostras (até ao fim do dia 23/07/2020).