"Hoje há 3 novos casos positivos a reportar", informa o IASAÚDE no boletim epidemiológico divulgado há pouco. "Tratam-se de 3 casos importados, identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira", acrescenta.

Segundo o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM até este sábado, 8 de Agosto, "foram contabilizadas na RAM 1.583 notificações de casos suspeitos de COVID-19, dos quais 1.459 não se confirmaram". Significa que até à data a Madeira contabiliza 124 casos positivos, 98 dos quais recuperados (o mesmo número de ontem), contando, por isso, com 26 casos activos.

Além dos casos confirmados, "durante o dia de hoje, mais 2 situações se encontram em estudo pelas autoridades de saúde", sendo que as "investigações epidemiológicas e análises laboratoriais estão ainda em curso".

Sobre os 26 casos activos, frisa autoridade regional de saúde, que "consistem em 23 casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira e 3 casos de transmissão local".

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, há "21 pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 2 no respectivo domicílio e 3 encontram-se hospitalizadas na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à COVID-19", acrescenta, o que comparando com o registo de ontem significa que são mais duas pessoas hospitalizadas. e menos duas no respectivo domicílio, podendo estes tratar-se de transferências de casa para o hospital.

"À data, 18.440 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Região, agora com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, 7.925 destas pessoas estão em vigilância activa", acrescenta o boletim.