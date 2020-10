Embarcação afundou no porto de abrigo do Porto Moniz

Uma embarcação afundou esta noite/madrugada quando se encontrava no porto de abrigo do concelho do Porto Moniz e em manobras de saída para a faina, conforme demos conta, no entanto terá embatido num maciço rochoso que originou o afundamento, felizmente sem causar vítimas aos tripulantes que seguiam a bordo, apenas um dos pescadores ficou com ferimentos ligeiros tendo sido transportado ao Centro de Saúde por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz, informou fonte do quartel que prontamente foi mobilizada para o local para colaborar nesta operação e prestar socorro aos pescadores.

Uma equipa do SANAS Madeira e a Polícia Marítima também compareceram no local.

De resto, a Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização ao aviso de agitação marítima na Região. O mesmo foi prolongado até às 18 horas desta sexta-feira, dia 30 de Outubro da ilha da Madeira. A Norte as vagas podem chegar aos 4 metros (veja aqui) e no Sul não devem ultrapassar os 2 metros, por isso mesmo as autoridades recomendam que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções permanecendo nos portos de abrigo.

O DIÁRIO vai acompanhar este acidente durante a jornada informativa da manhã.