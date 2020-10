Benfica bate Standard Liege e está mais próximo dos 16 avos da Liga Europa

O Benfica somou hoje a segunda vitória no grupo D, ao vencer na receção aos belgas do Standard Liege 3-0, e ficou mais próximo de se apurar para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Num jogo marcado pelo regresso do público ao estádio da Luz, após vários meses de ausência devido à covid-19, os 'encarnados' superiorizaram-se com golos de Pizzi, aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e aos 76, e de Luca Waldschmidt, aos 66, também de grande penalidade.

Com esta vitória, o Benfica lidera o grupo D com seis pontos, os mesmos dos escoceses do Rangers, segundos e que hoje venceram na receção aos polacos do Lech Poznan por 1-0. Liege e Poznan ocupam as duas últimas posições sem qualquer ponto.