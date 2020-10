Três pessoas resgatadas após embarcação virar no Porto Santo

Dois homens e uma mulher tiveram de ser resgatados, ontem à tarde, depois da embarcação onde seguiam ter virado, no Porto Santo.

A embarcação 'Triton I' encontrava-se a navegar ao largo da ilha dourada quando foi atingida por uma onda, acabando por virar. Pelas 17 horas foi dado o alerta para o Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal.

Por esse motivo, foi accionado o piquete da Polícia Marítima do Porto Santo que acabou por resgatar duas pessoas junto ao Ilhéu Ferro. Uma outra pessoa foi localizada junto à falésia da Tabaqueira.

Os dois tripulantes que foram resgatados por via marítima chegaram à marina do Porto Santo pelas 18h30, tendo sido socorridos pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que já se encontravam no local com uma ambulância. Já a terceira vítima foi resgatada junto ao mar, com recurso a uma equipa de resgate em montanha da corporação porto-santense. Esta foi a única vítima a ser encaminha para o Centro de Saúde local.