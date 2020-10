Calendário regional de Triatlo termina no Porto Moniz este fim-de-semana

É já no próximo fim-de-semana, de 31 de Outubro e 1 de Novembro, que os triatletas regionais disputam as últimas provas do calendário regional de Triatlo: o XVII Triatlo do Porto Moniz (Sprint e Super Sprint) e o IX Aquabike do Porto Moniz.

Ao evento - organizado em conjunto pela ARTM - Associação Regional de Triatlo da Madeira e a Câmara Municipal do Porto Moniz - estão associadas várias provas.

A Competição de Triatlo (31 de Outubro 2020) composta pela Prova principal, disputada na distância Sprint pontuável para o Circuito Regional de Triatlo 2020 e Prova de Juvenis / Paratriatlo disputada na distância Super-Sprint.

A Competição de Aquabike (01 de Novembro 2020) disputada na distância Super-Sprint, pontuável como Campeonato Regional Individual e Clubes de Aquabike, etapa única.

O prazo de inscrições para ambas as competições termina no dia de hoje, segunda-feira, 26 de Outubro, sendo que estas podem ser realizadas através do link disponível no site da ARTM, www.triatlomadeira.com no separador “inscrições”.

As provas irão realizar-se com partida dentro do Porto de Abrigo do Porto Moniz.