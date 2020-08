Porto Moniz entregou medicamento aos apicultores do concelho

A Câmara Municipal de Porto Moniz estabeleceu um contrato-programa/protocolo com a Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo, com vista a apoiar os apicultores do concelho, através da cedência de um medicamento para o tratamento da Varroose.

A entrega gratuita deste medicamento decorreu ontem, no Salão Nobre da autarquia, e tem por objectivo proteger as 279 colmeias registadas no Porto Moniz.

Para o presidente do município, Emanuel Câmara, esta é mais uma medida de apoio ao sector primário, com o objectivo de incentivar a apicultura no concelho, criar condições para o crescimento do sector e alavancar a existência de mais apicultores e colmeias, potenciando, desta forma, mais investimento no concelho, a produção de mais produtos locais derivados do mel e a criação de uma marca do Porto Moniz com uma linha própria de mel.

Desde o primeiro momento que fomos sensibilizados para esta causa que acreditámos que este apoio valorizaria as colmeias dos Apicultores do nosso concelho e por isso procurámos desenvolver todas as tramitações necessárias para tornar este apoio uma realidade” lembrou Emanuel Câmara,

Além disso, acrescentou que a autarquia de Porto Moniz concede um leque invejável de apoios ao sector primário com medidas, como distribuição anual gratuita de Raticida e Moluscicida; apoio ao transporte do gado para abate; recuperação, limpeza e manutenção de poços, levadas e veredas; execução e montagem de comportas de rega e disponibilização do equipamento necessário para a debulha de cereais, que desloca ao Porto Moniz, inclusive, vários agricultores dos concelhos vizinhos daquele município.

O autarca terminou ressalvando que este apoio manter-se-á nos próximos anos e fez votos que, no próximo ano, estejam mais apicultores a ser abrangidos pelo mesmo.

Já o Presidente da Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo, Manuel da Costa começou por realçar que, depois de contactados todas as Câmaras Municipais da Região, “o Porto Moniz foi o primeiro município a mostrar interesse e a oficializar este que se revela de extrema importância para a saúde das colmeias e para o equilíbrio da biodiversidade do concelho”, e referiu que apesar de a Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo ser ainda uma colectividade muito jovem, está a conseguir realizar um trabalho muito meritório no apoio e defesa dos interesses dos Apicultores da Região.

Para a aquisição deste medicamento, a AAMPS - Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo efectuou uma candidatura ao PAN (Plano Apícola Nacional), MEDIDA 2 - Luta contra os agressores e as doenças das colmeias, em particular a varroose, para os anos 2020-2022, que foi já aprovada, e resulta na comparticipação europeia para o pagamento de uma percentagem do valor do medicamento.

Através da assinatura deste protocolo, o município de Porto Moniz suporta a restante percentagem do custo do medicamento, que cabia aos apicultores, isentando-os de mais aquele encargo.