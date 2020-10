Miguel Albuquerque considera prematuro estar a falar das medidas contra a pandemia, referentes ao Natal. No entanto, avança que serão decoradas as principais artérias com as luzes de Natal, mas a venda de álcool na rua não será permitida.

Além disso, haverá especial atenção para prevenir ajuntamentos. As feiras e Noite do Mercado "estão muito condicionadas".