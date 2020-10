Capitania actualiza aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte e emitiu nova situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06 horaslocais de amanhã, sexta-feira.

Assim, o vento vai soprar bonançoso a moderado, por vezes fresco no final e início da tarde e da noite. A visibilidade estará boa a moderada.

Prevê-se, na costa norte, ondas NWW 3,5 a 4,5 m, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,4m a partir do final da tarde, Já na costa sul, ondas de SW de 1 a 2 metros, passando a ondas W/SW de 2 a 3 metros.

A Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.