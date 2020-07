Uso obrigatório de máscara na rua

O ajuste directo foi a forma de adjudicação de 60% dos contratos públicos na Região no primeiro semestre do ano, num total de 43 milhões de euros. Esta é a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Uma primeira página em que a imagem principal vai para a notícia que vai marcar esta terça-feira: a partir de 1 de Agosto vai ser obrigatório o uso de máscara na rua. Às 18 horas o Governo Regional vai dar mais detalhes sobre a medida, em conferência de imprensa.

Damos também destaque ao cortejo da Festa da Flor que vai manter-se mas surgir com um novo formato, para garantir a segurança de participantes e espectadores.

O cardeal Tolentino Mendonça, que foi ordenado há 30 anos, já está na Região para celebrar missa, no domingo, em Machico.

Finalmente, completa a primeira página a notícia da saída de José Gomes do Marítimo, rumo aos espanhóis do Almeria. Pouco antes, tinha traçado o plano para a equipa na próxima época.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje, mas também na plataforma on-line e na TSF-Madeira.