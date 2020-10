Alojamento Turístico da Madeira contabilizou 265,4 mil dormidas em Setembro

De acordo com a estimativa rápida divulgada esta manhã pela Direcção Regional de Estatística, o sector do alojamento turístico tivera em Agosto quebras de -59,7% e -70,9%, pela mesma ordem, sendo de "sublinhar que excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico apresentam um decréscimo de 66,9% relativamente a Setembro de 2019, uma variação mais penalizadora que a verificada a nível nacional (-53,4%)".

Por outro lado, "as dormidas de residentes em Portugal terão diminuído 17,3% (-19,1% em Agosto) atingindo as 95,2 mil e representando 35,9% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 74,3% (-81,7% no mês anterior), situando-se em 170,2 mil", reforçando a ideia que tem sido o turismo interno a suportar quebras menos acentuadas.

"Os hóspedes entrados com residência no País terão sido 27,5 mil, o que se traduz num decréscimo de 10,9% (-5,1% em Agosto) estimando-se os hóspedes não residentes em 26,2 mil (recuo homólogo de 73,3%, menos pronunciado que no mês anterior em que foi de 78,7%). No país, as dormidas de residentes terão diminuído 8,5% (-2,1% em Agosto) atingindo 2,0 milhões e representando 57,2% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 71,9% (-72,0% no mês anterior), situando-se em 1,5 milhões", acrescenta a DREM.

"Como é expectável, os principais mercados emissores de não residentes, ainda mantêm decréscimos expressivos em Setembro", destacando: "O mercado francês foi o que registou a quebra mais acentuada com -83,4% de dormidas (-82,8% em Agosto), seguido do alemão com -71,8% (-71,3%). Já o mercado britânico mostrou alguma recuperação relativamente ao mês anterior (mais 26,2 mil dormidas que em Agosto), embora ainda registe uma quebra de 69,6% (-83,9% no mês precedente)."

Por fim, refere a autoridade estatística regional que em Setembro, metade (50,4%) dos estabelecimentos de alojamento turístico "terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (50,6% em Agosto)". Porém, "a hotelaria contabilizava, no mês de referência, 68,9% dos estabelecimentos com movimento de hóspedes (66,9% em Agosto)".

Os resultados mais detalhados serão publicados a 16 de Novembro.