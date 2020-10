Centro de Saúde de São Vicente tem um novo circuito para os doentes

No âmbito do Plano da Saúde para Outono-Inverno 2020-21 do Serviço de Saúde da RAM, o Serviço de Urgência do Centro de Saúde de São Vicente tem um novo circuito e organização com vista à segurança de quem procura aquela estrutura de saúde.

Foram criados circuitos de circulação para este período de conjugação da gripe, de doenças respiratórias e da pandemia da Covid-19.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, após a ação de vacinação contra a gripe, no Centro de Saúde de São Vicente, visitou o Serviço de Urgência com o objetivo de conhecer o novo circuito definido para os doentes que necessitam de se deslocar aquela unidade de saúde.

O novo circuito prevê a separação dos doentes com patologia respiratória dos restantes, para além de assegurar espaços de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID-19.

Esta visita foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês.