Tudo o que precisa de saber para a época dos mosquitos - A prevenção é a única solução!!

Estamos na época dos mosquitos!

Recomendamos a utilização dos seguintes produtos no seu local de trabalho ou na sua habitação:

- Repelin (repelente) em aerossol, acoplado a doseador automático, emite uma dose em determinados intervalos de tempo, permitindo deste modo um maior efeito de repelência face aos mosquitos;

- Repelin Gel (repelente), é baseado numa combinação de 5 essências naturais ativas, com propriedades repelentes para insectos voadores (moscas e mosquitos).

Os repelentes anteriormente recomendados, não contêm inseticidas, deste modo a ausência de inseticidas permitirá criar um ambiente perfumado, agradável, saudável e inofensivo.

Importa salientar as recomendações enunciadas, em seguida, referentes aos nossos repelentes:

- Detêm elevada eficácia em espaços exteriores como interiores.

- Devido à sua fórmula, as essências naturais no produto difundem-se por evaporação controlada, de uma forma uniforme e constante, alcançando a duração de 4 a 6 semanas, em função da temperatura ambiental e da graduação da abertura utilizada na tampa do frasco.

- Deverá ser colocado ao nível do solo e perto das áreas mais quentes e húmidas, tais como torres de computadores.

- A abertura da embalagem deverá ser regulada de acordo com a área do local, devendo haver sempre um ponto de entrada e saída de mosquitos, ou seja, uma janela aberta, este produto tem qualidades de repelente.

A frase chave no que diz respeito aos mosquitos deveria ser a seguinte: Os mosquitos precisam de água para proliferar!

Eliminar criadouros de mosquitos é fundamental para reduzir o número de mosquitos na proximidade e proteger-se contra picadas.

Um mosquito só precisa de uma pequena quantidade de água para colocar até 200 ovos, razão pela qual a remoção de água estagnada é crítica.

As nossas recomendações e medidas de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti:

- Limpe os pratos e vasos de plantas, preenchendo-os com areia (dentro e fora da sua habitação) – Sempre que possível elimine os pratos;

- Substitua as plantas que possam acumular água, como por exemplo as bromélias;

- Coloque o lixo em saco fechado;

- Proceda à remoção no exterior de locais que possam acumular águas, nomeadamente os criadouros artificiais, tais como as tampas de garrafas, cascas de ovo, latas, embalagens, copos de plástico ou qualquer outro objeto que possa acumular o mínimo de água;

- Mantenha os contentores do lixo fechados e devidamente isolados;

- Lave pelo menos uma vez por semana, com escova, os recipientes de comida e bebida para animais;

- Deixe a tampa dos sanitários sempre fechada – WC’s pouco usados devem ter uma descarga 1 vez por semana;

- Guardar os pneus secos em local coberto, se não for possível coloque areia para não acumular água;

- Retire sempre a água acumulada dos pavimentos;

- Verifique se há entupimento nos ralos e mantenha-os fechados se não são utilizados;

- Verifique as caleiras da água da chuva, remova folhas ou outros materiais que possam impedir o escoamento da água;

- Evite o acumular de entulho;

- Guarde as garrafas de vidro ou plásticas com o gargalo para baixo;

- Trate a água das piscinas com substâncias desinfetantes, higienizando no mínimo 1 vez por semana;

- Escove com sabão as paredes internas dos depósitos de água, devendo-se adequar uma cobertura com telas ou material com a mesma finalidade, nos casos em que os depósitos não tenham cobertura;

- Lagos artificiais e tanques de irrigação devem ser sujeitos a tratamento especializado (larvicidas), coberturas superficiais adequadas e caso necessário aconselhamento profissional;

- Retire sempre a água das bandejas externas de frigoríficos e arcas de congelação (alguns modelos mais antigos), higienizando com água e sabão, adicionando ainda algum desinfetante.

