Precisa de revitalizar a sua pele?

Diariamente a nossa pele sofre um imenso desgaste devido à passagem dos anos e a muitos factores externos que afectam a jovialidade, luminosidade e elasticidade. A poluição, o stress, a exposição solar, o tabagismo e até mesmo a mudança de hábitos alimentares, contribuem para o envelhecimento precoce da nossa pele.

Para ajudá-la a combater todos estes factores, o nosso Centro de Estética apostou na Mesoterapia Anti-Aging, uma técnica que consiste na introdução de princípios activos na camada interna da epiderme com a finalidade de atenuar ou prevenir as deficiências da pele.

As zonas susceptíveis a serem tratadas por via mesoterapêutica são o rosto, o pescoço, o colo, o couro cabeludo, braços, as costas das mãos, coxas e abdómen.

Esta é uma técnica que garante a máxima penetração de substâncias activas, melhorando assim o aspecto da pele de maneira imediata, acumulativa e duradoura.

Esta técnica não actua como “enchedor” tradicional das rugas, mas nutre, hidrata e revitaliza a pele na zona tratada, reactivando os seus mecanismos de regeneração e devolvendo um aspecto saudável e jovem. A sua acção rejuvenescedora proporciona resultados duradouros.

Note-se:

A Luísa Correia enriqueceu a formação com a Licenciatura em Ciências Biológicas da Saúde pela Universidade dos Açores. Tem ainda uma pós-graduação em Medicina Legal. Estas são as áreas que lhe proporcionam um conhecimento muito aprofundado do corpo humano, das formas como reage e das suas necessidades.

