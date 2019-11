Conheça os benefícios do Peeling Químico de acção controlada

O envelhecimento cutâneo produz-se devido à inexorável passagem do tempo, aos factores genéticos e aos maus hábitos que adoptamos na nossa rotina que conduzem à morte celular prematura, fazendo com que as células da pele percam a capacidade de realizar correctamente as suas funções, diminuindo, assim, a elasticidade e a flexibilidade cutâneas. Tudo isso traduz-se numa pele enrugada e desvitalizada. Aparecem as rugas, a pele perde a sua tonicidade natural, a luminosidade e a densidade, tornando-se fina e apagada.

Os Peelings Químicos restauram a pele facial enrugada, manchada, pigmentada irregular e danificada pelo sol, utilizando uma solução química para remover as camadas finas e superficiais da pele.

Este tratamento é desenvolvido para alcançar a máxima estimulação dos mecanismos de defesa do organismo, accionados para lutar eficazmente contra os factores que aceleram o processo fisiológico de envelhecimento da pele restaurando-a e dando um aspecto mais jovem.

O tratamento consiste na sinergia de três sistemas complementares:

- Estimulação da renovação das camadas superficiais da epiderme;

- Aumento da luminosidade da pele;

- Hidratação em profundidade.

Resultados:

- Pele visivelmente mais jovem;

- Maior luminosidade;

- Atenuação das rugas;

- Pele mais suave, limpa e uniforme;

- Diminuição das imperfeições da pele.

Faça já a sua marcação! Confie em nós, profissionais e especialistas!

Luísa Correia - Centro de Estética Avançada

Rua da Queimada de Cima n° 28,1°, sala F

Telefone: 962 823 056

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/luisacorreiacea/