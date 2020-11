Horácio Bento cria projecto para Erasmus+

A ideia foi das professoras Júlia Cristina Saunders e Ana de Jesus Rodrigues, ambas docentes na escola Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG): que os alunos expressassem emoções através de "trabalhos de introspecção e reflexão acerca dos momentos vividos durante o confinamento e em geral no decurso da pandemia".

Agora, o resultado está exposto na Erasmus Corner,, a sala de convívio dos alunos, mas também pode ser visto através do site da HBG.

Depois há ainda o projecto Erasmus + 'Art is Everywhere', que conta com várias parcerias vindas de Espanha, Itália, Turquia, Bulgária e Republica Checa e que agora será enriquecido com estes "'diários da quarentena' (bilingue) e 'máscaras', reveladores dos sentires de jovens confrontados com uma experiência catalisadora de medos, esperanças e de uma revalorização da sua rotina prévia ao confinamento e, consequentemente, da escola como espaço privilegiado de aprendizagem, não apenas de conhecimentos, mas também do que é ser 'humano'", explica a HBG em comunicado.

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito do Clube Europeu HBG.