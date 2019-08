Friday Calling-Bandas Revelação

É já esta sexta-feira, dia 16 de Agosto, que reabrem as portas do principal palco revelação na Madeira.

A partir das 22h00 os SOUL animarão o terraço da Praça do Mar com muita música e boa disposição. O espaço é aberto a todos e a entrada gratuita.

O Projeto “Soul” é uma banda de covers com objetivo de transmitir boa música desde ao rock clássico até ao contemporâneo representado também a raiz portuguesa. Esta banda teve início há 1 ano na GIG Escola de Artes e começou a dar asas em muitos palcos em várias freguesias.

É composta por 4 membros, a Nidita na voz, Juliana na guitarra, Jasmine no baixo e Nuno na bateria, uma banda de jovens entre o 14 e 46 que pretendem começar a criar originais e levar a música como carreira futura.

Juliana Pacheco 18 anos

Jasmine Pereira 17 anos

Nuno Delgado 14 anos

Nidita Pacheco (46 anos)

Prepara-te para uma noite com muita “ALMA”, junta a tua malta, os teus amigos, e anda conhecer o que a Madeira tem de bom!

Friday Calling ... If you rock we rock!