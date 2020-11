Concurso escolar 'Europe Calling' premeia vencedores

A Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava, foram as vencedoras do concurso Europe Calling, dinamizado pelo Gabinete da Eurodeputada socialista Sara Cerdas, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e com o Centro de Informação Europe Direct Madeira, que este ano teve como tema o ‘Uso de Plástico e Protecção Ambiental’.

A cerimónia de entrega de prémios da primeira edição do concurso realiza-se amanhã, 4 de Novembro, às 14 horas, no Centro de Juventude do Funchal, e conta com as presenças da eurodeputada Sara Cerdas e do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

O Europe Calling é um concurso de vídeo destinado aos estabelecimentos de ensino e contou com a participação de 12 equipas de várias ecsolas. Para além das vencedoras, participaram ainda as Escolas Básicas e Secundárias Gonçalves Zarco, Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (com duas equipas inscritas), Santa Cruz, Dr. Ângelo Augusto da Silva, Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, Dr. Eduardo Brazão de Castro e as Escolas Secundárias de Jaime Moniz e de Francisco Franco, num total de 12 equipas.

Inicialmente, 21 equipas inscreveram-se no Europe Calling mas devido ao período de confinamento e às regras exigidas pela situação de pandemia, algumas escolas não conseguiram concluir os seus vídeos atempadamente. Cada uma das equipas foi constituída por oito alunos e dois professores coordenadores.

As equipas vencedoras serão premiadas com uma viagem ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, oferecida pelo Gabinete da Eurodeputada Sara Cerdas.

Durante esta sessão será feita a apresentação da Edição 2020/2021 deste concurso, dada a receptividade junto dos Clubes Europeus e da abordagem desta iniciativa possibilitar diferentes metodologias no processo educativo dos jovens.