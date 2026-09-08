PS exige certezas sobre Via Expresso e nova esquadra

Sidónio Pestana colocou a Via Expresso entre a vila da Ponta do Sol e os Canhas entre as principais prioridades do concelho e exigiu ao Governo Regional mais do que anúncios sobre uma obra prometida, pelo menos, desde 2009. Na sessão solene dos 525 anos do município, realizada nos Canhas, o representante do Partido Socialista pediu a apresentação pública do projecto, do traçado e do calendário da intervenção. “Depois de tantos anos, a população tem direito a mais do que anúncios. Tem direito a certezas”, afirmou.

O socialista questionou também a evolução dos valores associados à construção da nova esquadra da PSP da Ponta do Sol. Depois de estimativas que rondaram os dois milhões e os 2,6 milhões de euros, surge agora um montante de 4,1 milhões, sem que sejam conhecidas alterações substanciais ao projecto inicial. “O que mudou? O que justifica esta diferença? Que elementos estão contemplados neste novo valor?”, perguntou, reclamando respostas claras das entidades envolvidas.

Apesar das dúvidas, Sidónio Pestana deixou claro que o PS não pretende transformar o processo numa disputa partidária. Considerou a nova esquadra uma infra-estrutura necessária ao concelho e manifestou a expectativa de que o Governo da República aprove a verba indispensável ao lançamento de um novo concurso público. “Não queremos desculpas. Queremos a esquadra construída”, vincou.

Na lista de compromissos cobrados ao Governo Regional, o deputado socialista incluiu ainda a renaturalização da marina do Lugar de Baixo, a prometida promenade entre a Tabua e a vila, a recuperação do Centro de Apicultura e da lagoa do Lugar de Baixo, a requalificação da recta dos Canhas e a conclusão da pavimentação da Estrada Regional 222. Sidónio Pestana advertiu que as promessas feitas durante as campanhas eleitorais não desaparecem depois das eleições.

O PS recuperou igualmente projectos deixados pelo anterior executivo municipal, entre os quais a Estrada do Lugar de Baixo, a Variante dos Esmeraldos e o caminho do Lombo do Meio, e alertou para a necessidade de continuar a renovar as redes de água e saneamento. Sidónio Pestana prometeu ainda “oposição firme” caso a nova solução de mobilidade e estacionamento descaracterize a vila: “Modernizar a Ponta do Sol não pode significar colocar em causa a paisagem, a identidade e o património que sucessivas gerações souberam preservar”.

Ainda mandou mais uma ‘bicada’ a Rui Marques que umas das primeiras prioridades tivesse sido a mudança de viatura de presidência