Governo autoriza 6,7 milhões de euros para estabilizar talude na Via Expresso

O Governo Regional autorizou, esta quinta-feira, a realização da despesa até 6,72 milhões de euros para a empreitada de estabilização do talude e proteção da Via Expresso 2, no troço situado entre os túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado.

A intervenção abrange o segmento compreendido entre os quilómetros 3+600 e 3+800 da via expresso e tem como objectivo reforçar a estabilidade do talude e a protecção da infraestrutura rodoviária.

Apesar da decisão ter sido tomada na reunião do Conselho de Governo realizada esta quinta-feira, a portaria desta decisão já tinha publicada no JORAM, inclusive tendo sido noticiada pelo DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira.

Outras resoluções do Conselho de Governo:

- Louvar publicamente o atleta madeirense Bernardo Andrade de Leça Pereira, o Clube Naval da Calheta e a Associação Regional de Canoagem da Madeira, por conquistar ao serviço da Seleção Nacional, duas medalhas de ouro, no Campeonato da Europa de Canoagem de Mar 2026, na especialidade de canoagem de mar, na classe de SS1, nos escalões de Absolutos e de Sub-23 masculinos, na modalidade de canoagem;

- Louvar publicamente a atleta madeirense Francisca Gomes Henriques, o Club Sport Marítimo da Madeira e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da Seleção Nacional, a medalha de prata, nos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, na variante de estrada, na prova de maratona, no escalão de seniores femininos, na modalidade de patinagem de velocidade;

- Louvar publicamente as atletas madeirenses Gabriela Alves Andrade e Isabela Sousa Serrão, o Clube Amigos do Basquete e a Associação de Basquetebol da Madeira, por conquistarem ao serviço da Seleção Nacional, a medalha de ouro, no FIBA U16 Women’s EuroBasket 2026 Division B, no escalão de Sub-16 femininos, na modalidade de basquetebol;

- Louvar publicamente a atleta madeirense Joana Rosa Costa Semedo, do Sport Lisboa e Benfica, por conquistar a Supertaça Kempa 2026, no escalão de seniores femininos, na modalidade de andebol;

- Adquirir, pela via do direito privado, pelo valor global de 10.718,25€ (dez mil, setecentos e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos), uma parcela de terreno necessária à obra “Infraestruturas de Acesso e Segurança nas Zonas Altas de Santo António – Troço Caminho da Barreira – Curral Velho”.

- Renovar o contrato de arrendamento, celebrado em 27 de março de 1996, que teve por objeto as frações “I” e “J”, localizadas no rés do chão do Edifício “Duas Palmeiras”, sito à Rua do Ribeirinho, freguesia e concelho de Machico, pelo período de 6 (seis) meses, com início em 1 de outubro de 2026 até 31 de março de 2027. Nesse espaços funcionam as instalações da Autoridade Tributária em Machico.