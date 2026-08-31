Albuquerque quer novas esquadras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que existe disponibilidade para celebrar contratos interadministrativos com o Governo da República para avançar com a resolução dos problemas das esquadras da PSP na Madeira.

No final do almoço com o ministro da Administração Interna, Luís Neves, na Quinta Vigia, Albuquerque destacou a situação da Ponta do Sol, onde o projecto da nova esquadra está concluído e a execução foi atribuída à Câmara Municipal.

O caso do Porto Santo é, no entanto, apontado como prioritário, havendo já um terreno disponível junto ao Centro de Saúde para a instalação da nova esquadra. Também Santa Cruz e Machico têm soluções em preparação, embora uma das situações ainda se encontre numa fase provisória.

Para Miguel Albuquerque, as actuais instalações das forças de segurança são insuficientes e não respondem às necessidades da Região.

O presidente do Governo Regional destacou ainda o avanço do processo para o segundo helicóptero destinado ao Serviço Regional de Protecção Civil. O protocolo para a aquisição do novo meio já foi assinado e, segundo indicou, a Força Aérea recebeu instruções para abrir o concurso público.

A expectativa é que o procedimento avance rapidamente, apontando Albuquerque para um prazo de cerca de três meses e para a possibilidade de o segundo helicóptero estar concretizado até Novembro, embora ressalvando o estado actual do processo.

Questionado sobre a chegada do helicóptero à Madeira, respondeu: "Logo que o concurso terminar e forem ultrapassados os procedimentos."

"Espero que sim", disse, quando questionado sobre a possibilidade de o processo ficar concluído ainda este ano, acrescentando que espera que o concurso decorra rapidamente.

Sobre o prazo de três meses referido para o procedimento, Albuquerque apontou para Novembro: "Que é nas zonas de pico, que obviamente é até Novembro."