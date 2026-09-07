PS exige “respeito pelas autarquias e celeridade ao MAI na construção das novas esquadras da PSP na Madeira”

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, acompanhada pelo actual presidente de Câmara de Machico, Hugo Marques, dirigentes regionais e outros autarcas do concelho, sublinhou, em conferência de imprensa, “a falta de rigor demonstrado pelo ministro Luís Neves e a contínua postura de desrespeito do Governo Regional perante a autonomia e o trabalho desenvolvido pelas autarquias.”

Segundo dirigente socialista, a recente deslocação do Ministro da Administração Interna à Madeira “demonstrou um profundo desconhecimento do histórico e da cronologia dos entendimentos institucionais já firmados entre o Ministério da Administração Interna (MAI) e os vários municípios onde estão sinalizadas intervenções em esquadras da PSP.”

A líder socialista “lamenta que o governante nacional tenha ignorado os passos já consolidados entre o MAI e a autarquia de Machico, que apresentou formalmente no início do ano de 2026 uma nova localização, onde está atualmente instalado o armazém camarário.”

O PS-M “considera inaceitável a arrogância institucional demonstrada pelo ministro ao não convidar formalmente o presidente da Câmara Municipal de Machico para acompanhar a visita oficial ao concelho, numa manifesta falta de consideração por quem sempre colocou à disposição terrenos, capacidade técnica para a elaboração de projetos e disponibilidade para a execução de obras.”

O PS-M “sublinha que, à excepção do Porto Santo, todos os processos relativos às novas instalações da PSP na Madeira assentam em parcerias diretas com as autarquias, citando o exemplo de Santa Cruz e da Ponta do Sol, onde o processo já se encontra numa fase avançada, com projeto devidamente aprovado pela Secretaria-Geral do MAI.”

“É verdade que em dois anos de governo Social-Democrata este já é o terceiro Ministro da Administração Interna, mas quando fizer visitas de reconhecimento ao território convém que venha melhor preparado”, rematou Célia Pessegueiro, relembrando que as visitas oficiais não podem ignorar os compromissos já assumidos com as câmaras municipais.

Sobre o papel do Governo Regional no processo, a socialista afirma “não entender a constante intromissão do executivo regional, ao anunciar possíveis soluções para as novas esquadras, quando estes processos estão já a ser tratados diretamente entre autarquias e o MAI.”

A líder socialista destacou ainda “as recentes intervenções promovidas pela Câmara Municipal de Machico na melhoria dos equipamentos exteriores e pintura do atual edifício da PSP, que visaram garantir condições dignas de operacionalidade enquanto não se concretiza uma solução definitiva, intervenção que evidencia o papel decisivo das câmaras municipais neste processo.”