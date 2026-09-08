Rui responsabiliza PS por eventual exclusão da esquadra do OE

Rui Marques endureceu o discurso contra o PS por causa da nova esquadra da PSP da Ponta do Sol, responsabilizando antecipadamente o partido por uma eventual exclusão do investimento do próximo Orçamento do Estado.

“Se a construção da nova esquadra da Ponta do Sol não for incluída no próximo Orçamento do Estado, deve-se exclusivamente ao PS e à actual líder regional”, afirmou o presidente da Câmara durante a sessão solene do 525.º aniversário do concelho.

A acusação foi dirigida à actuação recente dos socialistas em torno do processo, que o autarca considera estar a gerar dúvidas e incerteza numa fase em que a Câmara procura garantir o financiamento necessário junto do Governo da República.

Rui Marques recordou que o primeiro concurso, lançado pelo anterior executivo camarário, ficou deserto porque o preço base foi considerado insuficiente pelas empresas de construção.

O actual executivo decidiu depois rever o projecto de acordo com as indicações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, actualizar o valor estimado da empreitada e efectuar uma consulta ao mercado. A Câmara está agora a trabalhar com o Governo da República para assegurar o enquadramento financeiro que permita lançar um novo procedimento.

“Queremos uma nova esquadra e estamos a trabalhar para que ela aconteça”, garantiu Rui Marques, pedindo que o processo não seja transformado numa disputa político-partidária.

O presidente da Câmara dirigiu mesmo um apelo aos adversários: “Deixem-nos trabalhar. Deixem-nos fazer o nosso trabalho com rigor, sem ruído e sem transformar um processo que é do interesse de todo o concelho numa disputa política.”

Para Rui Marques, as intervenções públicas do PS estão a colocar em risco um investimento reclamado pela população e pelas forças de segurança. O autarca acusou a liderança socialista de recorrer a um método assente em “constantes suspeições e intrigas, contra tudo e contra todos”.

O presidente foi mais longe ao admitir que o PS poderá já não estar interessado na concretização da obra. “Se o trabalho tivesse sido bem feito no passado, já não seria assunto neste momento”, contrapôs.

Apesar do tom político, Rui Marques reafirmou que a Câmara continuará a articular-se com o Governo da República para viabilizar o projecto. “Não há duas Ponta do Sol. Há uma só Ponta do Sol. E todos queremos o mesmo resultado: uma nova esquadra da PSP, construída e ao serviço da nossa população”, concluiu.