Ponta do Sol prepara mais de meio milhão de euros para apoiar famílias

A Câmara da Ponta do Sol estima investir mais de meio milhão de euros num novo pacote municipal de apoios à educação, à natalidade e às famílias, anunciou Rui Marques durante a sessão solene do Dia do Concelho.

O novo Regulamento Municipal de Apoios à Educação e Natalidade deverá entrar em vigor até ao final do ano e contempla uma prestação mensal de 30 euros por criança até aos cinco anos, uma comparticipação complementar nas despesas com creches e bolsas de estudo de 1.100 euros para os alunos do ensino superior.

“É um investimento grande nas nossas famílias, que poderá ascender a mais de meio milhão de euros, algo inédito neste concelho”, salientou o presidente da Câmara.

O autarca enquadrou estas medidas na necessidade de fixar população e criar condições para que os jovens possam construir o seu projecto de vida na Ponta do Sol. “Apoiar as famílias é investir no futuro”, afirmou.

Na habitação, a autarquia está a rever o Regulamento de Apoio Social e a actualizar a Estratégia Local de Habitação, processo que inclui a elaboração da Carta Municipal de Habitação. Está igualmente previsto o reforço dos apoios destinados à recuperação e reabilitação de casas de famílias com maiores dificuldades.

Rui Marques reconheceu que a habitação é actualmente uma das principais preocupações da população e relacionou a capacidade de acesso a uma casa com a permanência dos jovens no concelho.

“Queremos que possam permanecer na sua terra, constituir família e encontrar aqui condições para viver e criar os seus filhos”, declarou.

Na área da juventude, o município prepara a criação do Conselho Municipal da Juventude. O presidente da Câmara anunciou também a retoma do Conselho Municipal de Educação, estrutura que, segundo afirmou, esteve “esquecida e parada durante oito anos”.

O balanço apresentado incluiu a instalação de cerca de 250 contentores de resíduos, intervenções nas redes de água e saneamento, melhorias pontuais em diferentes vias e a preparação de um projecto para construir um auto-silo na vila da Ponta do Sol.

Na Protecção Civil, as intervenções de prevenção de incêndios e estabilização de vertentes ultrapassaram os 52 mil euros até Agosto. O apoio municipal aos bombeiros deverá rondar os 320 mil euros durante 2026.

Rui Marques anunciou ainda a entrada em funcionamento do novo portal electrónico do município e do Balcão Digital. A plataforma deverá assumir um papel central no acesso aos novos apoios municipais à natalidade e à educação.