Dia do Concelho vai percorrer as três freguesias da Ponta do Sol

A sessão solene do Dia do Concelho da Ponta do Sol deixa este ano os espaços institucionais habituais e aproxima-se da população. A cerimónia comemorativa do 525.º aniversário do município realiza-se esta terça-feira no Campo Municipal dos Canhas, dando início a um modelo de celebração descentralizado pelas três freguesias.

A decisão foi explicada pelo presidente da Câmara Municipal, Rui Marques, que pretende fazer do aniversário do concelho uma comemoração verdadeiramente municipal, sem concentrar todos os anos as cerimónias na sede do município.

“Decidimos descentralizar a sessão solene do Dia do Concelho e realizá-la, ao longo deste mandato, nas três freguesias”, anunciou o autarca.

Os Canhas recebem a primeira sessão deste novo ciclo, enquanto as comemorações dos próximos dois anos deverão passar, sucessivamente, pelas freguesias da Ponta do Sol e da Madalena do Mar.

“Queremos levar o Dia do Concelho às pessoas, estar mais próximos da comunidade e celebrar esta data junto de quem dá vida à Ponta do Sol”, justificou Rui Marques.

A realização da cerimónia no Campo Municipal dos Canhas ganha, assim, um significado que ultrapassa a simples escolha do espaço. Representa a intenção do novo executivo de envolver as diferentes localidades nos principais momentos institucionais e de distribuir o simbolismo das comemorações por todo o concelho.

Na primeira sessão solene desde que regressou à presidência da autarquia, Rui Marques deverá também deixar uma mensagem centrada na cooperação entre o município e a sociedade civil. O presidente considera que o desenvolvimento não depende exclusivamente da acção da Câmara, exigindo uma comunidade mobilizada e capacidade de articulação entre instituições.

“Nenhuma Câmara Municipal, por si só, consegue construir o desenvolvimento de um concelho”, sustenta o autarca, defendendo uma convergência entre o sector público, o sector privado, as juntas de freguesia, escolas, paróquias, associações, clubes e grupos culturais.

Para Rui Marques, é esse trabalho colectivo que permite tornar a Ponta do Sol “mais dinâmica, mais viva e mais forte”. A prioridade, garante, continuará a estar nas pessoas e numa governação de maior proximidade com as três freguesias.

A sessão solene comemorativa do 525.º aniversário do município está marcada para as 19 horas, no Campo Municipal da Ponta do Sol, nos Canhas.