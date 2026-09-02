Madeira inicia três dias de debate sobre o futuro da Inteligência Artificial

O Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), instalado no histórico Colégio dos Jesuítas, recebe, entre hoje e sexta-feira, a 25.ª Conferência Portuguesa de Inteligência Artificial (EPIA 2026), reunindo investigadores, engenheiros, estudantes e profissionais de várias áreas para discutir os mais recentes avanços e desafios associados à Inteligência Artificial (IA).

Organizada pela UMa, com o apoio da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial (APPIA), a conferência pretende promover a investigação nas diferentes áreas da IA, abrangendo tanto questões teóricas e fundamentais como as suas aplicações práticas. O encontro assume também uma dimensão internacional, funcionando como espaço de intercâmbio científico entre investigadores nacionais e estrangeiros.

Ao longo dos três dias, a EPIA 2026 irá abordar um conjunto diversificado de temas que reflectem a crescente presença da Inteligência Artificial em diferentes sectores da sociedade e da economia. Entre as áreas em destaque estão a IA aplicada à Arquitectura e Engenharia, a Inteligência Ambiental, a relação entre IA e Direito, a aplicação da tecnologia à Indústria e à Medicina e os Sistemas de Transportes.

A agenda inclui ainda debates em torno da Ética e Responsabilidade, da Inteligência Artificial Generativa, da IA Centrada no Ser Humano e da Inteligência Artificial Sustentável, entre outras temáticas.

O programa contempla sessões plenárias com investigadores de renome internacional e painéis de debate, procurando promover a discussão sobre o presente e o futuro da tecnologia e os seus impactos em diferentes áreas.

A conferência aposta igualmente na participação da nova geração de investigadores. Nesse âmbito, está previsto um Simpósio de Estudantes, além da atribuição de Bolsas de Estudo APPIA destinadas a apoiar a participação de jovens talentos no evento.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 12h00 - Iniciativa do Chega, em frente ao Comando Territorial da GNR Madeira

- 18h00 - Inauguração da exposição 'Martístico', uma iniciativa promovida pelos Jovens Embaixadores do MARE-Madeira/ARDITI, na Galeria A1 do Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 21h15 às 22h00 - II Semana Regional do Engenheiro Técnico na Madeira, com sessão de cinema (Dream Big: Engineering Our World), na sede secção regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos.

- 22h00 - 17.ª edição dos 'Concertos L', com actuação de Duarte Pinto da Mata, na Estalagem da Ponta do Sol

CURIOSIDADES:

- Este é o ducentésimo quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 120 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1666 -- Grande incêndio de Londres (2 a 5), Inglaterra. As chamas destroem grande parte da cidade, incluindo a maioria dos edifícios cívicos, a antiga Catedral de St. Paul, 87 igrejas paroquiais e cerca de 13.000 casas.

1876 -- Morre, com 35 anos, Giuseppe Silo Domenico Fontana, José Fontana, pioneiro do socialismo em Portugal.

1885 - É inaugurada a Penitenciária de Lisboa.

1939 - Portugal declara neutralidade na II Guerra Mundial, um dia depois da invasão da Polónia pelas forças nazis.

1945 -- II Guerra Mundial. Sessão formal da assinatura da rendição do Japão, a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio.

- Ho Chi Minh proclama a República do Vietname, diante de uma enorme multidão reunida na Praça Ba Dinh.

1951 - O primeiro-ministro iraniano Mossadegh nacionaliza o petróleo e expropria os bens da Anglo-Iranian Oil Company.

1962 - A URSS começa o envio de mísseis para Cuba.

1963 -- O governador do Alabama, George C.Wallace, recusa a aplicação das leis anti-segregacionistas e ordena às tropas estatais que impeçam a entrada de estudantes negros nas escolas públicas.

1964 -- Morte, com 70 anos, Francisco Craveiro Lopes, 13.º Presidente da República, 3.º da ditadura do Estado Novo, o único que recusou a submissão a Oliveira Salazar, inviabilizando a reeleição, em 1958. Criticou a política colonial, com a eclosão da guerra em Angola.

1969 -- Morre, com 79 anos, o primeiro Presidente do Vietname do Norte, Ho-Chi-Min, e fundador do Partido Comunista da Indochina e seu sucessor o Viet-Minh.

1979 - Os dirigentes líbios ordenam a ocupação das embaixadas do seu país no estrangeiro e a sua transformação em Gabinetes do Povo.

1980 - É inaugurada, no Funchal, a 26.ª Assembleia Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), com a presença de três centenas de delegados de 15 países.

1985 -- Confirmação da descoberta do navio de passageiros de luxo britânico Titanic, que afundou em 14--15 de abril de 1912, a mais de 3,5 quilómetros de profundidade, ao largo da ilha canadiana de Newfoundland, pela missão franco-norte-americana, liderada por Robert Ballard.

- São instaladas em Lisboa e no Porto as primeiras máquinas da Rede de Caixas Automáticas Multibanco em Portugal, o primeiro projeto da SIBS.

1988 - Ao fim de 19 meses de trabalho, a Assembleia Constituinte do Brasil aprova a nova Constituição.

1990 - Rosa Mota conquista terceiro título da Europa da maratona, em Split, na Croácia em 2:31.27 horas.

1998 -- Queda de avião MD-11 da Swissair na Nova Escócia, Canadá, causa a morte de 229 pessoas.

2001 -- Morre, com 78 anos, Christiaan Barnard, médico sul-africano e o primeiro cirurgião a efetuar um transplante cardíaco em 03-12-1967.

2006 - A Universidade do Porto apresenta o projeto de criação do primeiro banco público de esperma e óvulos em Portugal.

- Morre, com 75 anos, Dewey Redman, saxofonista norte-americano de jazz, "sideman" de Wes Montgaomery, membro das orquestras de Charlie Haden e Carla Bley, dos quartetos de Keith Jarrett, pai do saxofonista Joshua Redman.

2008 - O ex-dirigente socialista Paulo Pedroso ganha a ação interposta contra o Estado por prisão ilegal no processo da Casa Pia. O juiz atribui uma indemnização de cerca de 100 mil euros por danos morais, "bastante aquém" dos 600 mil euros pedidos na ação contra o Estado.

- Morre, com 91 anos, o animador mexicano Bill Meléndez, vencedor de um Emmy e conhecido por ser a voz do cão animado Snoopy e do seu pássaro Woodstock.

2012 -- Morre, com 71 anos, Emmanuel Nunes, consagrado compositor contemporâneo português, galardoado com o Prémio Pessoa em 2000.

2013 -- Os canoístas Emanuel Silva e João Ribeiro sagram-se campeões do mundo de K2 500 metros, em Duisburgo, na Alemanha, fazendo história na canoagem portuguesa com o primeiro título mundial.

-- Morre, com 102 anos, Ronald Harry Coase, economista britânico, distinguido com o Prémio Nobel da Economia em 1991. Autor do artigo "O problema do custo social" que foi a base do Teorema de Coase.

2015 - O Barclays Bank vende os seus negócios de Retail Banking, Wealth and Investment Management e a parte do seu negócio de Corporate Banking, que serve pequenas e médias empresas em Portugal, ao espanhol Bankinter.

2016 -- Morre, com 78 anos, Islam Karimov, Presidente do Uzbequistão que dirigiu o país mais de um quarto de século.

2017 - Timor-Leste e Austrália alcançam um acordo sobre os "elementos centrais" da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise no Mar de Timor. Os campos do Greater Sunrise, localizados em 1974, contêm reservas estimadas de 5,1 triliões de pés cúbicos de gás e estão localizados no mar de Timor, aproximadamente a 150 quilómetros a sudeste de Timor-Leste e a 450 quilómetros a noroeste de Darwin, na Austrália.

2018 - O tenor Luís Gomes vence na categoria de zarzuela e recebe o prémio do público para melhor voz masculina, no concurso internacional de canto lírico Operalia, no Teatro Nacional de Carlos, em Lisboa.

2020 -- Morre, com 86 anos, Francisco José da Conceição Espadinha, editor, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Presença, dirigiu a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros de 1987 a 1992. Em 2015 o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecorou-o com a Comenda da Ordem de Mérito

2021 -- Morre, com 101 anos, Armando Silva, empresário, fundador da fábrica de calçado Armando Silva S.A. Foi condecorado em 2014 pelo Presidente da República Cavaco Silva com o Grau de Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.

- Morre, com 86 anos, Acácio Catarino, antigo presidente da Cáritas Portuguesa entre 1982 e 1999, presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional e membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, de organismos das IPSS e das Misericórdias.

- Morre, com 96 anos, Maria Isabel Guerra Bastos Gonçalves, com o pseudónimo Isabel da Nóbrega, escritora, jornalista e tradutora. Foi galardoada com o Prémio Camilo Castelo Branco, Prémio de Literatura Infantil e Juvenil, Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores e Prémio Femina por Mérito na Literatura.

- Morre, com 87 anos, Michel Corboz, maestro suíço, titular do Coro Gulbenkian entre 1969 e 2019. Comendador da Ordem das Artes e das Letras, e, em 1999, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.

2023 - O 18.º patriarca de Lisboa, Rui Valério, de 58 anos, saúda as vítimas "de todo o tipo de abusos", a quem transmitiu solidariedade ao discursar na cerimónia da sua posse, na Sé Patriarcal de Lisboa.

- Morre, com 76 anos, Salif Keita, antigo futebolista maliano, jogou durante três temporadas no Sporting. Foi o primeiro futebolista a receber a Bola de Ouro africana, em 1970.

PENSAMENTO DO DIA: