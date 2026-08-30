Eduardo e Solange em destaque no X Circuito Madalena do Mar - Ponta do Sol

Eduardo Pestana, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (AJS) e Solange Nunes, do Grupo Desportivo do Estreito (GDE), foram os grandes vencedores do X Circuito Madalena do Mar – Ponta do Sol, disputado na manhã deste domingo.

Entre os masculinos, Eduardo Pestana foi o mais rápido a completar os 5 quilómetros da prova, cruzando a meta com o tempo de 15:45 minutos. A apenas três segundos terminou Edwin Nunes, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP), que garantiu a segunda posição, com 15:48.

O último lugar do pódio masculino pertenceu a Paulo Macedo, da AJS, que completou o percurso em 15:58.

No sector feminino, o triunfo sorriu a Solange Nunes, do GDE, que terminou com o mesmo registo de 18:30 minutos de Cátia Sousa, também do GDE. O desempate colocou Solange Nunes no primeiro lugar, enquanto Cátia Sousa assegurou a segunda posição.

Edna Rodrigues, igualmente do Grupo Desportivo do Estreito, fechou o pódio feminino, ao completar os 5 quilómetros em 18:39 minutos.

A edição deste ano do Circuito Madalena do Mar – Ponta do Sol voltou, assim, a levar a competição e o entusiasmo às estradas da costa sudoeste da Madeira, numa manhã marcada pela velocidade e pelo domínio dos atletas do GDE e da AJS.