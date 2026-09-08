Governo dos EUA impõe sanções a sector da aviação iraniano

O Governo dos Estados Unidos incluiu hoje todo o setor da aviação do Irão na sua lista negra e ameaçou sancionar qualquer organização que trabalhe com companhias aéreas iranianas.

"Todas as companhias aéreas iranianas" se encontram agora sob sanções económicas, anunciou em comunicado o Departamento do Tesouro norte-americano, que gere o lado económico da guerra de Washington contra Teerão.

As principais companhias aéreas iranianas, Mahan Air e Iran Air, já eram alvo de sanções. Agora, juntam-se-lhes 27 transportadoras que operam à escala local ou regional.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusa as autoridades iranianas de "se servirem do setor da aviação (...) para transportar armas, pessoal e mercadorias ilegais".

O executivo norte-americano decidiu igualmente suspender as isenções relacionadas com o transporte aéreo, como a que permitia a empresas não-norte-americanas operar aeronaves de fabrico norte-americano no Irão.

No pacote de sanções hoje adotadas, figuram duas empresas, uma dos Emirados Árabes Unidos e outra turca, acusadas de agirem como "intermediárias" para permitir à Mahan Air receber três Boeing 777 "no verão de 2026".

"Tínhamos prometido retaliações severas contra aqueles que fornecem apoio financeiro ao regime iraniano", declarou Scott Bessent, citado no comunicado.

"Estamos a cumprir essa promessa ao impor sanções às empresas que continuam a apoiar a Mahan Air. Que isto sirva de aviso a todos quantos fazem negócios com outras companhias aéreas iranianas, todas agora sancionadas: correm o risco de serem excluídos do sistema financeiro global", sublinhou.

As sanções dos Estados Unidos funcionam como embargos, proibindo as empresas e os cidadãos norte-americanos de realizarem transações com as organizações visadas.