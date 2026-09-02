Todos os indicadores de confiança das empresas da Madeira diminuíram em Agosto
Os indicadores de confiança de todos os sectores de actividade das empresas da Madeira diminuíram em Agosto face ao mês anterior, segundo informou esta manhã a Direcção Regional de Estatística, baseando-se nos resultados dos inquéritos qualitativos de conjuntura.
Uma nota do referido serviço do Governo Regional avança que o indicador de confiança da indústria transformadora diminuiu em Agosto, após ter aumentado consecutivamente nos últimos quatro meses. A evolução do indicador deveu-se ao contributo negativo de todas as componentes: das perspectivas de produção, das opiniões sobre a evolução da procura global e das apreciações relativas aos stocks de produtos. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em Julho e Agosto, após ter diminuído em Junho.
O indicador de confiança da construção e obras públicas diminuiu em Agosto, após ter aumentado em Julho. A evolução no último mês reflectiu o contributo negativo da carteira de encomendas e das perspectivas de emprego. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses diminuiu ligeiramente em Agosto, após manter-se estável em Julho.
Também o indicador de confiança do comércio diminuiu em Agosto, após ter aumentado em Julho. A evolução do indicador em Agosto resultou do contributo negativo de todas as componentes: das apreciações sobre as perspectivas de actividade da empresa, do volume de stocks e do volume de vendas. O saldo das perspectivas de evolução futura de preços aumentou em Agosto, após ter diminuído entre Maio e Julho.
Na área dos serviços, o indicador diminuiu em Julho e Agosto, após ter aumentado ao longo do primeiro semestre. A evolução do indicador resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas e das apreciações sobre a actividade da empresa, tendo as perspectivas relativas à evolução futura da procura contribuído negativamente. O saldo das perspectivas sobre a evolução futura da procura diminuiu em Junho, Julho e Agosto, após ter aumentado ao longo dos seis meses anteriores.