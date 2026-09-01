Rúben Santos nomeado Chefe de Redacção do DIÁRIO

O jornalista Rúben Santos é a partir de hoje Chefe de Redacção do DIÁRIO e da TSF-Madeira, assumindo toda a coordenação diária multimédia dos dois meios de comunicação.

Jornalista no DIÁRIO desde Fevereiro de 2017, ano em que se tornou profissional, Rúben Santos licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e estagiou no jornal Record. Nos últimos anos, tem editado informação na TSF-Madeira e sido o rosto do projecto 'Geração do futuro'.

Na nova estrutura operacional que continua a ser dirigida por Ricardo Miguel Oliveira, os editores de fecho – Jorge Freitas Sousa, Nélio Gomes e Tânia Cova - mantêm as respectivas funções, tal como o coordenador das Freguesias e das Comunidades, Victor Hugo.

Os jornalistas Roberto Ferreira, João Filipe Pestana e Ricardo Duarte Freitas cessam funções, respectivamente, como Subdirector e Editores Executivos, passando a ser Redactores Principais.