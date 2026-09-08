‘Nossa Senhora com o Menino' pode ser a que desapareceu da Sé há 460 anos

A imagem de Nossa Senhora com o Menino foi hoje apresentada no Museu de Arte Sacra do Funchal, numa cerimónia que marcou também a assinatura do contrato de doação da peça à Região, assinado pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e pelos representantes das empresas doadoras, Idalina Pestana, da ENOTEL – Hotels management e Luís Moutinho, CEO da MC Sonae, pelo Modelo Continente Hipermercados.

A escultura pode ser a mesma que desapareceu do altar-mor da Sé do Funchal durante o ataque dos corsários franceses, em 1566, segundo a explicação de Francisco António Clode Sousa, director de Serviços de Património Cultural, mas “não existe documentação que confirme esta ligação”.

Com 114 centímetros de altura, a imagem é de madeira de carvalho e data de meados do século XVI. Pertenceu à colecção do Comandante Ernesto Vilhena, em Lisboa, mas não é conhecida a sua proveniência.

A peça já passou por uma fase de desinfestação e agora irá para o atelier da Isopo para um restauro maior, de acordo com Marcos Gonçalves, cónego da Sé, que deixou ainda a hipótese de não fazer qualquer alteração à imagem.

“Em princípio será colocada no retábulo do altar-mor onde está actualmente uma imagem da padroeira de Nossa Senhora da Assunção, mas é uma imagem barroca e está no retábulo gótico. Então esta imagem gótica encaixa-se muito bem no retábulo do altar-mor da catedral. Calcula-se que seja a original que lá estava, mas sendo ou não é muito bonita, imponente e ao mesmo tempo serena”, apontou.

Para Miguel Albuquerque não existem dúvidas de que se trata da “imagem verdadeira”, tendo na sua intervenção destacado a importância da sua recuperação para o património da Madeira.

O presidente do Governo Regional deixou um agradecimento a ambas as empresas e sublinhou que esta deveria ser uma prática a cultivar em Portugal.

“Os anglo-saxónicos têm o mecenato como algo que é quase um imperativo ético das empresas, o mecenato cultural, a doação, a pré-doação, o deixar um legado para o futuro e este é um legado perpétuo”, frisou o líder do Executivo.

A obra foi doada à Região pela ENOTEL – Hotels Management, S.A. e pela Modelo Continente Hipermercados, S.A., no âmbito do mecenato cultural. Está avaliada em 45 mil euros, valor suportado em partes iguais pelas duas empresas.

Luís Moutinho, CEO da MC Sonae, considerou “um privilégio” a participação nesta doação e defendeu que “as empresas têm um papel importante na preservação da cultura e do património”.