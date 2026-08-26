Entre a política, a polícia e o pontapé na bola
Sábado:
- "D. Sebastião. A verdadeira vida do Desejado"
- "Pais-helicóptero. Quando os candidatos a emprego vêm com a mãezinha atrás"
- "Avante! PCP convidou organização terrorista para a festa"
Correio da manhã:
- "Insegurança em Lisboa. Vítima de assalto mata ladrão do rolex"
- "Condutor atacado por gang de quatro elementos em semáforo. Acidente fatal envolveu dois carros e mota"
- "Homem estava alcoolizado. PJ investiga motivação do atropelamento que fez 16 feridos em Albufeira"
- "Spinumviva. Recurso de Montenegro parado há um ano"
- "Narcolanchas. Procurador liberta 13 por falta de meios"
- "Saúde. Criados centros de consulta para emitir atestados"
- "Subsídios ilegais. Chega pede auditoria a salários na RTP"
- "Economia. Empresas com mais de 10 anos lideram insolvências"
- "Benfica. Lukebakio na ira do Besiktas"
- "Sporting. Leão trava manobras do agente de Suárez"
Público:
- "ONU pede retirada de projectos da direita sobre identidade de género"
- "Habitação social. Famílias recebem casas financiadas pelo PRR. Menos de um quinto das necessárias"
- "Educação. Leonor Lopes entrou em Medicina no Porto com 15 anos"
- "Dolly Parton (1946-2026). Um ícone country da cultura pop, autora de mais de 3000 canções"
- "Em rodagem. Haja coração: Salvador Sobral é Salvador Sobral num filme de amor e doença"
- "Guerra comercial. Canadá responde 'dólar por dólar' às tarifas dos EUA"
- "Transportes. Táxis podem trabalhar como TVDE já em Setembro"
Jornal de Notícias:
- "Cresce número de homens que pedem ajuda por violência doméstica"
- "Morre após roubar relógio e joias"
- "Albufeira. Condutor atropela 16 pessoas na zona da Oura"
- "Música. O adeus a Dolly Parton, rainha do country"
- "Grande Prémio de Ciclismo TSF/JN. Prova anima estradas do Centro e Sul do país de 3 a 6 de setembro"
- "Educação. Escolas em obras durante o verão para receberem os alunos de 'cara' nova"
- "Matosinhos. Chaves de casas erguidas com o PRR entregues a 105 famílias"
- "Prejuízos. População de Carrazeda de Ansiães arrasa combate a incêndio"
Diário de Notícias:
- "Teleconsultas a caminho de superar um milhão este ano"
- "1946-2026. Morreu Dolly Parton, ícone da música country"
- "Aborto. Utentes de Garcia de Orta sem informação. ERS exige explicações"
- "Cartoonista uruguaio. Horacio Guerrero: 'Acho que os políticos do Uruguai têm bom sentido de humor'"
- "Parlamento. Chega é quem mais propõe e o PCP que mais faz perguntas nas férias"
- "Petróleo. Imposto sobre lucros extraordinários? UE empurra decisão para o Governo"
- "Europa. Arménia anuncia intenção de aderir à UE e sobe tensão com a Rússia"
- "Tensão. China menoriza ameaça de sanções dos EUA a aliados do Irão"
- "Jogos do Mediterrâneo. Camila Rebelo confirma estatuto de referência da natação nacional"
- "Vuelta. Pogacar arrasa concorrência com ataque a 50 quilómetros da meta na Volta a Espanha"
- "Canoagem. 'Não prometemos medalhas, mas temos barcos para lutar por isso'"
Negócios:
- "Governo admite dividir REN. Especialistas veem vantagens"
- "Corrida às apostas nos mega-IPO acelera ainda antes da bolsa"
- "Crise na indústria automóvel ameaça empregos em Portugal"
- "Dona está insolvente, mas maior central solar do país diz ter planos para crescer"
- "Washington evita entrar em choque com a China nas sanções ao Irão"
- "Ferrovia. Furtos atrasam certificação da nova linha de Évora"
- "#Os Mais Poderosos 2026. #08 [Presidente da China, Xi Jinping] A influência chinesa na Europa continua a crescer e o seu líder ganha pontos como pivô nos principais conflitos internacionais"
O Jornal Económico:
- "Portugal tornou-se exemplo para os países endividados"
- "Draghi cria grupo privado para acelerar reformas"
- "Costa pede responsabilidade para se conseguir um acordo este ano"
- "Lego limita IA. 'O designer fará sempre o trabalho criativo', diz o CEO"
- "Jorge Rodrigues, professor da PBS: 'Há uma ameaça existencial em relação aos valores europeus'"
- "Tribunal anula eleição de reitor. NOVA recorre"
- "Mercado espera que Nvidia confirme confiança na IA"
- "Mota-Engil reforça carteira em 685 milhões de euros"
- "Trump prepara-se para impor estado de emergência?"
O Jogo:
- "FC Porto. 'É sempre o mesmo beneficiário'. André Villas-Boas aponta o dedo à arbitragem e sugere que Frederico Varandas escreva um livro sobre 'coincidência permanente'"
- "Advogado de Mora debaixo de fogo: 'Oportunista à procura de palco com zero influência no negócio'"
- "Seko Fofana chega hoje, Eustáquio vendido ao Swansea"
- "Benfica. Como Circati fintou o destino. Tramado pelo Brexit e pela pandemia"
- "Trubin vai bater um registo negativo"
- "Sporting. 'Não paro de correr'. Lateral-esquerdo Zekri concorre com Maxi Araújo"
- "Pedro Gonçalves mais perto do Al Ittihad"
- "Santa Clara. 'Petit e Gonçalo Paciência precisavam de um clube assim'. Acionista Bruno Vicintin encantado nos Açores"
- "Elogios ao Braga: 'Com direitos de TV justos, já teria sido campeão'"
- "Ciclismo. De Águeda a Cascais para fechar a época. Grande Prémio TSF/JN na estrada em setembro"
- "Andebol. Sporting é alvo a abater. Arranque do Campeonato"
A Bola:
- "Moncef Zekri oficializado no Sporting. 'Nuno Mendes é a minha inspiração'. Lateral esquerdo de 17 anos fica com cláusula de Euro80 M"
- "Agente quer levar Suárez mas não há propostas em Alvalade"
- "Ioannidis quase a 100 por cento"
- "Benfica. Kaminski à procura de espaço. Concorrência é forte e existe um plano para o extremo polaco"
- "Lateral marroquino Ali Karouani sondado pelas águias"
- "FC Porto. Eustáquio rende 4 milhões. Médio reforça galeses do Swansea e bónus podem valer mais Euro1,5 M"
- "Villas-Boas ataca advogado de Mora e Segunda Circular"
- "Jogos do Mediterrâneo. Mais um ouro para Camila. Nadadora vence 100m costas"
- "Espanha. José Mourinho e Bernardo Silva preparam estreia no Santiago Bernabéu"
- "Arábia Saudita. Dupla assistência de João Félix na reviravolta do Al Nassr (2-3)"
Record:
- "Sporting. Suárez à venda pela Europa. Agente desdobra-se em contactos e tenta convencer avançado a sair"
- "Sporting. Kaique chega hoje. Pote faz as malas"
- "O sprint final do mercado dos grandes. Saiba o que está resolvido e o que falta fazer"
- "Benfica. Lateral esquerdo é a nova prioridade. Águia vai continuar a contratar"
- "Marco Silva conta com Dahl mas quer ter mais opções"
- "Entrevista. Futebol feminino. Lúcia Alves. 'Estamos no Benfica para vencer'"
- "FC Porto. Villas-Boas volta a disparar. 'Varandas. Talvez apresente obra sobre verdade desportiva'"