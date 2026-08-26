Entre a política, a polícia e o pontapé na bola

Sábado:

- "D. Sebastião. A verdadeira vida do Desejado"

- "Pais-helicóptero. Quando os candidatos a emprego vêm com a mãezinha atrás"

- "Avante! PCP convidou organização terrorista para a festa"

Correio da manhã:

- "Insegurança em Lisboa. Vítima de assalto mata ladrão do rolex"

- "Condutor atacado por gang de quatro elementos em semáforo. Acidente fatal envolveu dois carros e mota"

- "Homem estava alcoolizado. PJ investiga motivação do atropelamento que fez 16 feridos em Albufeira"

- "Spinumviva. Recurso de Montenegro parado há um ano"

- "Narcolanchas. Procurador liberta 13 por falta de meios"

- "Saúde. Criados centros de consulta para emitir atestados"

- "Subsídios ilegais. Chega pede auditoria a salários na RTP"

- "Economia. Empresas com mais de 10 anos lideram insolvências"

- "Benfica. Lukebakio na ira do Besiktas"

- "Sporting. Leão trava manobras do agente de Suárez"

Público:

- "ONU pede retirada de projectos da direita sobre identidade de género"

- "Habitação social. Famílias recebem casas financiadas pelo PRR. Menos de um quinto das necessárias"

- "Educação. Leonor Lopes entrou em Medicina no Porto com 15 anos"

- "Dolly Parton (1946-2026). Um ícone country da cultura pop, autora de mais de 3000 canções"

- "Em rodagem. Haja coração: Salvador Sobral é Salvador Sobral num filme de amor e doença"

- "Guerra comercial. Canadá responde 'dólar por dólar' às tarifas dos EUA"

- "Transportes. Táxis podem trabalhar como TVDE já em Setembro"

Jornal de Notícias:

- "Cresce número de homens que pedem ajuda por violência doméstica"

- "Morre após roubar relógio e joias"

- "Albufeira. Condutor atropela 16 pessoas na zona da Oura"

- "Música. O adeus a Dolly Parton, rainha do country"

- "Grande Prémio de Ciclismo TSF/JN. Prova anima estradas do Centro e Sul do país de 3 a 6 de setembro"

- "Educação. Escolas em obras durante o verão para receberem os alunos de 'cara' nova"

- "Matosinhos. Chaves de casas erguidas com o PRR entregues a 105 famílias"

- "Prejuízos. População de Carrazeda de Ansiães arrasa combate a incêndio"

Diário de Notícias:

- "Teleconsultas a caminho de superar um milhão este ano"

- "1946-2026. Morreu Dolly Parton, ícone da música country"

- "Aborto. Utentes de Garcia de Orta sem informação. ERS exige explicações"

- "Cartoonista uruguaio. Horacio Guerrero: 'Acho que os políticos do Uruguai têm bom sentido de humor'"

- "Parlamento. Chega é quem mais propõe e o PCP que mais faz perguntas nas férias"

- "Petróleo. Imposto sobre lucros extraordinários? UE empurra decisão para o Governo"

- "Europa. Arménia anuncia intenção de aderir à UE e sobe tensão com a Rússia"

- "Tensão. China menoriza ameaça de sanções dos EUA a aliados do Irão"

- "Jogos do Mediterrâneo. Camila Rebelo confirma estatuto de referência da natação nacional"

- "Vuelta. Pogacar arrasa concorrência com ataque a 50 quilómetros da meta na Volta a Espanha"

- "Canoagem. 'Não prometemos medalhas, mas temos barcos para lutar por isso'"

Negócios:

- "Governo admite dividir REN. Especialistas veem vantagens"

- "Corrida às apostas nos mega-IPO acelera ainda antes da bolsa"

- "Crise na indústria automóvel ameaça empregos em Portugal"

- "Dona está insolvente, mas maior central solar do país diz ter planos para crescer"

- "Washington evita entrar em choque com a China nas sanções ao Irão"

- "Ferrovia. Furtos atrasam certificação da nova linha de Évora"

- "#Os Mais Poderosos 2026. #08 [Presidente da China, Xi Jinping] A influência chinesa na Europa continua a crescer e o seu líder ganha pontos como pivô nos principais conflitos internacionais"

O Jornal Económico:

- "Portugal tornou-se exemplo para os países endividados"

- "Draghi cria grupo privado para acelerar reformas"

- "Costa pede responsabilidade para se conseguir um acordo este ano"

- "Lego limita IA. 'O designer fará sempre o trabalho criativo', diz o CEO"

- "Jorge Rodrigues, professor da PBS: 'Há uma ameaça existencial em relação aos valores europeus'"

- "Tribunal anula eleição de reitor. NOVA recorre"

- "Mercado espera que Nvidia confirme confiança na IA"

- "Mota-Engil reforça carteira em 685 milhões de euros"

- "Trump prepara-se para impor estado de emergência?"

O Jogo:

- "FC Porto. 'É sempre o mesmo beneficiário'. André Villas-Boas aponta o dedo à arbitragem e sugere que Frederico Varandas escreva um livro sobre 'coincidência permanente'"

- "Advogado de Mora debaixo de fogo: 'Oportunista à procura de palco com zero influência no negócio'"

- "Seko Fofana chega hoje, Eustáquio vendido ao Swansea"

- "Benfica. Como Circati fintou o destino. Tramado pelo Brexit e pela pandemia"

- "Trubin vai bater um registo negativo"

- "Sporting. 'Não paro de correr'. Lateral-esquerdo Zekri concorre com Maxi Araújo"

- "Pedro Gonçalves mais perto do Al Ittihad"

- "Santa Clara. 'Petit e Gonçalo Paciência precisavam de um clube assim'. Acionista Bruno Vicintin encantado nos Açores"

- "Elogios ao Braga: 'Com direitos de TV justos, já teria sido campeão'"

- "Ciclismo. De Águeda a Cascais para fechar a época. Grande Prémio TSF/JN na estrada em setembro"

- "Andebol. Sporting é alvo a abater. Arranque do Campeonato"

A Bola:

- "Moncef Zekri oficializado no Sporting. 'Nuno Mendes é a minha inspiração'. Lateral esquerdo de 17 anos fica com cláusula de Euro80 M"

- "Agente quer levar Suárez mas não há propostas em Alvalade"

- "Ioannidis quase a 100 por cento"

- "Benfica. Kaminski à procura de espaço. Concorrência é forte e existe um plano para o extremo polaco"

- "Lateral marroquino Ali Karouani sondado pelas águias"

- "FC Porto. Eustáquio rende 4 milhões. Médio reforça galeses do Swansea e bónus podem valer mais Euro1,5 M"

- "Villas-Boas ataca advogado de Mora e Segunda Circular"

- "Jogos do Mediterrâneo. Mais um ouro para Camila. Nadadora vence 100m costas"

- "Espanha. José Mourinho e Bernardo Silva preparam estreia no Santiago Bernabéu"

- "Arábia Saudita. Dupla assistência de João Félix na reviravolta do Al Nassr (2-3)"

Record:

- "Sporting. Suárez à venda pela Europa. Agente desdobra-se em contactos e tenta convencer avançado a sair"

- "Sporting. Kaique chega hoje. Pote faz as malas"

- "O sprint final do mercado dos grandes. Saiba o que está resolvido e o que falta fazer"

- "Benfica. Lateral esquerdo é a nova prioridade. Águia vai continuar a contratar"

- "Marco Silva conta com Dahl mas quer ter mais opções"

- "Entrevista. Futebol feminino. Lúcia Alves. 'Estamos no Benfica para vencer'"

- "FC Porto. Villas-Boas volta a disparar. 'Varandas. Talvez apresente obra sobre verdade desportiva'"