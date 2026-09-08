Câmara de Lobos transforma-se em cenário de filme europeu contra o racismo

Câmara de Lobos é, por estes dias, cenário de um filme contra o racismo. Atrás e à frente das câmaras estão 20 jovens de quatro países europeus, que até sábado percorrem diferentes espaços do concelho para dar forma a uma história construída em conjunto.

Vindos de Portugal, Luxemburgo, Bélgica e Alemanha, os participantes chegaram à Madeira depois de uma primeira etapa realizada no Luxemburgo. Foi lá, entre 23 e 31 de Julho, que começaram a construir o argumento, preparar as cenas e discutir questões relacionadas com identidade, preconceito e inclusão. Agora é tempo de transformar esse trabalho em imagens.

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As gravações decorrem, entre outros locais, nas instalações do Teatro Metaphora, entidade que participa no European Youth Film Project on Diversity & Anti-Racism, e na Escola do Rancho. Mais do que produzir um filme, a experiência procura colocar jovens de diferentes nacionalidades a trabalhar em conjunto e a confrontar perspectivas e experiências distintas sobre discriminação e diversidade. Interpretação, produção audiovisual e trabalho de equipa fazem, assim, parte de um processo que utiliza o cinema como instrumento de diálogo.

A passagem por Câmara de Lobos é apenas uma das fases do projecto, a segunda. Depois de terminadas as filmagens, que começaram no passado dia 5 e se prolongam até 12 de Setembro, segue-se a montagem e pós-produção. O resultado deverá posteriormente ser apresentado nos países participantes e servir também de base à criação de materiais educativos para utilização por escolas e organizações juvenis.

O projecto europeu é coordenado pela De RESO, do Luxemburgo, e reúne como parceiros o Teatro Metaphora, a EPTO, da Bélgica, e a Peer Leaders Sachsen, da Alemanha. A iniciativa é desenvolvida através do programa Erasmus+, com financiamento da União Europeia.