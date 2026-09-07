Câmara de Lobos lança concurso de fotografia

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove o concurso de fotografia “Um olhar sobre a 3.ª Idade”, uma iniciativa integrada nas comemorações do Dia Internacional do Idoso, que pretende estimular a criatividade e desafiar a comunidade a refletir sobre o envelhecimento através de novas perspetivas.

Destinado a participantes com mais de 16 anos, o concurso convida os concorrentes a captar, através da fotografia, momentos, expressões, histórias e vivências relacionadas com a terceira idade, contribuindo para uma representação próxima, humana e diversificada desta importante etapa da vida.

As inscrições decorrem de 7 a 18 de setembro, através de formulário online, estando previstos prémios para os três primeiros classificados.

Os interessados em participar deverão consultar previamente as normas do concurso, disponíveis no site da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, onde se encontram todas as condições e procedimentos necessários à participação. Para mais informações, acompanhe também as redes sociais do Município de Câmara de Lobos.

O concurso integra o programa das comemorações municipais do Dia Internacional do Idoso, assinalado no dia 1 de outubro, no Museu de Imprensa – Madeira.