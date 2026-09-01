Câmara de Lobos aperta cerco à insegurança

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, destacou hoje a importância da cooperação entre as autarquias e as forças de segurança, durante a sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, no Museu de Imprensa da Madeira.

Ao assinalar os 148 anos de serviço público da PSP, Celso Bettencourt afirmou que "não existe liberdade plena sem segurança", defendendo que a segurança, embora seja "uma das funções essenciais do Estado", é também "uma responsabilidade que exige cooperação".

"Temos de olhar para a realidade específica de cada concelho", sustentou, acrescentando que "cabe-nos acompanhar a evolução com planeamento e capacidade de resposta".

O autarca destacou o reforço, nos últimos tempos, de "mecanismos complementares de segurança", em particular na baixa de Câmara de Lobos.

Neste âmbito, revelou que está na recta final o processo para concretizar a presença de guardas-nocturnos, uma medida que representa um esforço financeiro do município.

Celso Bettencourt sublinhou, contudo, que "a segurança privada não substitui a polícia".

O presidente da Câmara anunciou ainda a decisão de avançar com "um dos projectos mais importantes nesta área": a instalação de um sistema de videovigilância.

A medida, afirmou, pretende reforçar a capacidade de prevenção e resposta na baixa da cidade, em articulação com as forças de segurança.