Exposição sobre Madeira e União Europeia chega a Câmara de Lobos

A exposição itinerante “A Madeira e a União Europeia” foi inaugurada esta manhã no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, onde ficará patente até ao final de Setembro.

Promovida pelo gabinete do eurodeputado Sérgio Gonçalves, a mostra integra as comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia e procura retratar o impacto de quatro décadas de integração europeia na Região.

Através de conteúdos infográficos, a exposição aborda temas como os fundos comunitários, os tratados europeus, a representação da Madeira no Parlamento Europeu e o estatuto das regiões ultraperiféricas, que prevê um tratamento específico para territórios como a Madeira devido às suas características próprias.

A iniciativa resulta de uma parceria com a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) e pretende percorrer vários concelhos, apresentando de forma acessível alguns dos instrumentos e políticas europeias que tiveram reflexo no desenvolvimento regional.

Na inauguração estiveram, além de Sérgio Gonçalves, o vereador da Câmara de Lobos Nuno Neves, o director do Museu da Imprensa da Madeira, Lourenço Freitas, e Patrícia Serrão, gestora do Europe Direct.

Depois da passagem por Câmara de Lobos, a exposição seguirá para o concelho da Ribeira Brava.