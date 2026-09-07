Exposição ‘Detalhes Invisíveis “ de Luz Henriques na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos prepara-se para acolher ‘Detalhes Invisíveis’, a mais recente grande exposição da artista madeirense Luz Henriques.

Radicada no Porto, a artista regressa às suas origens para apresentar um projecto que funde duas grandes valências artísticas que têm marcado a sua carreira: a pintura e a cerâmica. A mostra, que será inaugurada a 11 de Setembro e estará patente até 11 de Novembro, propõe um diálogo íntimo e inovador entre as duas disciplinas. Longe de operarem de forma isolada, as artes convivem num processo de cocriação: é a cerâmica que dita as regras, servindo de mote e ponto de partida para o desenvolvimento da pintura.

Luz Henriques convida o público “a desacelerar e a focar-se no pormenor, transformando o invisível em protagonista.”