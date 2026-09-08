Câmara de Lobos distingue 127 alunos pelo mérito e sucesso escolar

O Prémio Escolar 'Joaquim Pestana', promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, vai distinguir 127 alunos do concelho, por forma a reconhecer "o esforço, a dedicação e o sucesso demonstrados ao longo do ano letivo 2025/2026". A sessão acontece a 11 de Setembro, pelas 19 horas, no Museu de Imprensa.

O prémio abrange alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, bem como estudantes dos Cursos Profissionais e dos Cursos de Educação e Formação, que vão receber um prémio no valor de 50 euros, destinado à aquisição de material didático.

A distinção contempla igualmente alunos acompanhados pela Educação Inclusiva, integrados em Unidades Especializadas e em turmas de projectos promotores do sucesso escolar, "reflectindo uma visão abrangente e inclusiva do mérito educativo".

"A iniciativa assume-se como uma das formas de o Município valorizar o percurso dos seus jovens e reforçar a educação enquanto prioridade para o desenvolvimento de Câmara de Lobos, promovendo uma cultura de mérito, perseverança e valorização do conhecimento", aponta em nota enviada à imprensa.

O prémio visa assim "reconhecer o compromisso dos alunos com o seu percurso educativo e incentivar cada jovem a continuar a investir na sua formação e no desenvolvimento das suas capacidades". "Com esta distinção, o Município reforça também o reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente pelas escolas, professores, famílias e restante comunidade educativa, cujo acompanhamento é determinante para a construção de percursos de sucesso", assume a autarquia.