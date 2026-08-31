Albuquerque mantém confiança em Luís Neves

Miguel Albuquerque reafirmou hoje a confiança em Luís Neves, numa altura em que o ministro da Administração Interna é alvo de uma ameaça de Moção de Censura do Chega.

No final do almoço com Luís Neves, na Quinta Vigia, o presidente do Governo Regional considerou que a actual situação política deve ser enquadrada na dinâmica normal da democracia e defendeu que o Governo da República deve comunicar melhor aquilo que está a fazer.

Albuquerque destacou, neste contexto, os níveis reduzidos de desemprego e o crescimento da economia portuguesa acima da média da União Europeia, considerando que estes resultados devem ser mais valorizados na comunicação do Executivo.

Sobre a pressão política em torno de Luís Montenegro e a eventual saída do ministro da Administração Interna, Miguel Albuquerque reafirmou a confiança do primeiro-ministro nos membros do seu Governo.

O presidente do Governo Regional sublinhou ainda que a formação do Governo e a escolha dos seus ministros são competências do primeiro-ministro, rejeitando a possibilidade de o Presidente da República alterar a composição do Executivo.

A posição, acrescentou, é manter as regras actuais de funcionamento das instituições e continuar a trabalhar com o Governo da República na resolução dos problemas da Madeira.

Albuquerque rejeita que o Presidente da República tenha poderes para alterar a composição do Governo.

"Quem é responsável pela formação de um Governo num regime parlamentar democrático como o nosso é o primeiro-ministro", sustentou, acrescentando: "E, nesse sentido, não vamos alterar as regras do Governo."

E quando questionado sobre qual seria a sua opinião caso tivesse de ser escolhido outro ministro, respondeu: "A minha opinião é que eu estou disponível para trabalhar com o Governo nacional e resolver os problemas nacionais da Madeira."