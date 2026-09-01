Luís Neves encerra visita à Madeira

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, cumpre hoje o terceiro e último dia da visita de três dias à Madeira, com uma agenda centrada na PSP e nas estruturas policiais da Região.

A manhã começa às 10h45, com a chegada do governante ao Largo de São Sebastião, junto à igreja e ao Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos. Segue-se uma visita à exposição estática de meios policiais e, às 11h15, a sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira.

Às 12h45 está prevista uma Madeira de Honra.

Durante a tarde, Luís Neves desloca-se, às 14h30, à Divisão de Câmara de Lobos. Uma hora depois, visita a sede do Comando Regional da PSP Madeira, onde reúne com o efectivo.

O programa prevê uma Guarda de Honra prestada por elementos da Equipa de Intervenção Rápida/Divisão Policial do Funchal, com uniforme de época, e a colocação do galhardete do ministro à entrada do comando durante a sua permanência.

A visita termina ao início da noite. Depois de um jantar social em Machico, às 19h00, Luís Neves desloca-se ao aeroporto, estando prevista uma passagem pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo de Fronteiras antes do regresso a Lisboa.