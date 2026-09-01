Chega critica visita de Luís Neves à Madeira

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega, através de comunicado, teceu duras críticas à visita de Luís Neves à Madeira e considera que este deveria ser o "último acto oficial enquanto Ministro". O governante encontra-se na Região, participando no Dia do Comando Regional da PSP.

"Luís Neves nem deveria ser autorizado a aterrar na Madeira, tamanha é a vergonha que tem trazido ao país e às Forças de Segurança. Espero que a cerimónia em que vai participar na Madeira seja o seu último ato oficial como ministro", afirma o parlamentar, que pede nova liderança na segurança interna do país.

Entre as críticas consta a falta de soluções para problemas que afirma terem sido repetidamente denunciados na PSP da Madeira, tais como "alegados abusos laborais através do recurso frequente a despachos de excepção, imposição de serviços remunerados, desrespeito pelas folgas e pressões psicológicas sobre agentes".

Além disso, o deputado aponta uma falta crónica de efectivos, , criticando o facto de agentes madeirenses colocados no continente e que pretendem regressar à Região para trabalhar perto das suas famílias não conseguirem obter transferência. Para Francisco Gomes, é incompreensível manter profissionais fora da Madeira quando o próprio dispositivo regional enfrenta carências de recursos humanos.

"Temos agentes madeirenses que querem regressar à sua terra e uma PSP na Madeira que precisa desesperadamente de efetivos. Mesmo assim, não se encontram soluções. Depois, para esconder a falta de pessoal, espremem-se os polícias que cá estão, sacrificam-se folgas e vida familiar e multiplicam-se expedientes de exceção. Isto não é gestão, mas sim explorar até ao limite excelentes profissionais", atira.

Por outro lado, aponta críticas ao "progressivo abandono do patrulhamento rodoviário e de proximidade", indicando informações sobre turnos sem capacidade efectiva para assegurar patrulhamento regular nas ruas e situações em que menos de cinco agentes ficam responsáveis por uma área correspondente a mais de um terço da ilha da Madeira.

As críticas estendem-se à liderança do Comando Regional da PSP, que o parlamentar acusa de incompetência e de não defender adequadamente os profissionais sob a sua responsabilidade.

O deputado considera particularmente grave que as chefias e a tutela conheçam há muito as dificuldades existentes sem que, segundo afirma, tenham sido tomadas medidas suficientes para reforçar efectivos, proteger os direitos laborais e recuperar o policiamento de proximidade.